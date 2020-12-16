Общество

Дежурные группы оказались востребованы среди учеников начальных классов псковских школ

Дежурные группы оказались востребованы среди учеников начальных классов школ Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко.

«Эта мера оказалась намного более востребованной, чем весной. Сегодня в каждой школе открыты дежурные классы. Где-то наполняемость - 5 человек, где-то - 15. Но они работают», - сказала она, добавив, что у многих родителей в конце года нет возможности уйти на «удаленку», чтобы находиться рядом с ребенком в период его дистанционного обучения: «конец года, многим надо сдавать отчеты».

«Надо отдать должное, что указ губернатора дает варианты для всех родителей — как для работающих, так и для тех, кто не работает», - резюмировала Анна Кузыченко.