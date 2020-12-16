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Общество

Анна Кузыченко - учителям: Дистанционное обучение — не время закручивать гайки

16.12.2020 11:56|ПсковКомментариев: 0

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко призвала учителей школ Пскова в период дистанционного обучения воздержаться от излишней требовательности по отношению к ученикам и от жесткости в выставлении им оценок. 
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свою позицию она высказала на онлайн-брифинге 16 декабря.

«Мы говорим педагогам о том, что не должно быть излишней твердости и жесткости в выставлении оценок. Потому что есть техническая сторона, когда не все увидел и услышал, что тебе продемонстрировал ребенок», - сказала она. 

А есть, по словам Анны Кузыченко, объективная сторона. «Наши дети подвержены стрессу в новых условиях, и это надо учитывать. Не для всех дистанционное обучение — приемлемая форма работы. Есть дети, которым нужен формат "глаза в глаза", личное присутствие», - заметила начальник городского управления образования. 

«Дистанционное обучение — не время закручивать гайки. У нас впереди еще полгода, мы еще все спросим, уточним и выставим объективные оценки», - обратилась Анна Кузыченко к учителям.

Родителей она призвала с пониманием относиться к ситуации и обращаться к руководству школы, если возникают вопросы по оценкам, выставленным ребенку. Также можно позвонить по телефону приемной управления образования 29-09-64.

Теги: #образование #школы #дистанционное обучение
Источник: Псковская Лента Новостей
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