Общество

Себежскую больницу оштрафовали на 75 тысяч рублей

Себежскую районную больницу оштрафовали за отсутствие у заместителя главного врача по медицинской работе сертификата специалиста по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье», а у врача-невролога - документов по подготовке по специальности «неврология». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Отмечается, что оказание медицинской помощи с нарушением порядков и стандартов влечет нанесение ущерба праву граждан на квалифицированную медицинскую помощь.

Дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)) рассмотрел Себежский районных суд.

С учетом исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, а также с учетом имущественного и финансового положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, суд назначил медицинскому учреждению наказание в виде административного штрафа в размере 75 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.