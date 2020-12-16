Общество

Анна Кузыченко поддержала школы Пскова, отменившие контрольные на дистанционке

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко поддержала директоров школ города, отменивших предновогодние контрольные в период дистанционного обучения. Свою позицию она высказала на онлайн-брифинге 16 декабря, комментируя жалобы некоторых родителей на учителей, которые настойчиво приглашают их детей-старшеклассников на консультации, несмотря на то, что с 14 декабря объявлено дистанционное обучение.

Анна Кузыченко подтвердила, что «переборы есть, но они объясняются влюбленностью педагогов в свою работу, их уверенностью в том, что раз он сможет, значит, и дети тоже». «Каждый педагог болеет за результат своих учеников, поэтому некоторые, может, излишне настойчиво приглашали детей на консультации и для общения», - пояснила начальник управления образования.

В то же время, отметила она, по электронным дневникам видно, что некоторые школы отменили все контрольные, запланированные на последнюю неделю декабря, - они перенесены на январь. «Не проводить сейчас усиленного среза знаний - это правильная позиция. Каким бы комфортным ни было дистанционное обучение, это все еще стресс как для детей, так и для родителей. Поэтому поддерживаю руководителей школ Пскова, которые отменили контрольные», - подчеркнула Анна Кузыченко.