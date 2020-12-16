Общество

Началась видеотрансляция пресс-брифинга о проблемных вопросах псковских садоводств

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, посвященного ситуации с СНТ на Запсковье вблизи улицы Линейной и другим злободневным вопросам, которые волнуют псковских садоводов.

Члены девяти садоводств, расположенных в Пскове, на Запсковье вблизи улицы Линейной, обеспокоены, что их СНТ находятся под угрозой ликвидации. После последних корректировок в генплан областного центра представители этих садоводств говорят, что живут, как на иголках.

Городские власти уверяют, что никаких изменений в генплан не вносилось, и что еще в первом его варианте от 1973 года эта территория уже была территорией высотной застройки. Кроме того, в муниципалитете указывают, что земли выделялись под огородничество, а не строительство коттеджей.

Дачники же подчеркивают, что документы на дачи выданы им почти 60 лет назад. Разрешения на строительство получены официально. Многие живут здесь семьями - по прописке. Есть и малоимущие, и многодетные, а теперь они столкнулись с угрозой вынужденного переселения.

Своей точкой зрения по ситуации поделятся представители местных СНТ и эксперты общественных организаций, отстаивающих права садоводов.

Спикеры:

председатель профсоюза садоводов России Людмила Голосова

председатель ПРОО «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко

председатель СНТ «ПЭМЗ» Игорь Орлов

председатель СНТ «Авторемзавод» Николай Бароян

представитель СНТ «Авторемзавод» Вадим Певгонен

Также мы попросим их рассказать, что стало причиной сокращения количества СНТ в регионе: завешенная кадастровая стоимость земельных участков, неэффективность профильной господдержки или невостребованность садоводств у населения.