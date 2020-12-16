Началась видеотрансляция пресс-брифинга о проблемных вопросах псковских садоводств

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, посвященного ситуации с СНТ на Запсковье вблизи улицы Линейной и другим злободневным вопросам, которые волнуют псковских садоводов.
Члены девяти садоводств, расположенных в Пскове, на Запсковье вблизи улицы Линейной, обеспокоены, что их СНТ находятся под угрозой ликвидации. После последних корректировок в генплан областного центра представители этих садоводств говорят, что живут, как на иголках.
Городские власти уверяют, что никаких изменений в генплан не вносилось, и что еще в первом его варианте от 1973 года эта территория уже была территорией высотной застройки. Кроме того, в муниципалитете указывают, что земли выделялись под огородничество, а не строительство коттеджей.
Дачники же подчеркивают, что документы на дачи выданы им почти 60 лет назад. Разрешения на строительство получены официально. Многие живут здесь семьями - по прописке. Есть и малоимущие, и многодетные, а теперь они столкнулись с угрозой вынужденного переселения.
Своей точкой зрения по ситуации поделятся представители местных СНТ и эксперты общественных организаций, отстаивающих права садоводов.
Спикеры:
Также мы попросим их рассказать, что стало причиной сокращения количества СНТ в регионе: завешенная кадастровая стоимость земельных участков, неэффективность профильной господдержки или невостребованность садоводств у населения.