Общество

Анна Кузыченко уверена, что после новогодних каникул школы Пскова вернутся в очный формат работы

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко выразила уверенность, что после новогодних каникул школы смогут вернуться в очный формат работы.

«Верю, что после 10 января мы вернемся в очный формат работы. Вернемся уже отдохнувшими, с другим настроем. Каникулы будут - и слава богу. Все отдохнут, отпустят ситуацию и вернутся к работе и учебе с другим ощущением», - сказала начальник управления на онлайн-брифинге 16 декабря.

Также Анна Кузыченко поблагодарила всех учителей за то, что смогли быстро перестроиться в связи с переходом на дистанционное обучение с 14 декабря в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«К сожалению, не во всех школах материально-техническая база к этому готова, но мы становимся лучше, мы стараемся. Мы уже потратили много средств, времени и эмоциональных ресурсов на переобучение педагогов, закупку оборудования, увеличение мощности интернета, стараясь, чтобы всем было комфортнее. Но надо привыкать к тому, что все может поменяться за одну ночь», - отметила она.

«Мы видим рост заболеваемости по ОРВИ, по коронавирусу. Но мало кто видит, как мужественно педагоги закрывают друг другу спины, когда кто-то уходит на больничный.

25% педагогов школ Пскова на данный момент болеют (не только коронавирусом - от ред.). Но мы не закрыли ни одну школу, не остановили обучение», - подчеркнула Анна Кузыченко, добавив, что многие педагоги продолжают контролировать процесс, находясь на больничном.

На помощь школам, где наблюдается нехватка учителей по причине болезни, пришли 47 студентов.