Общество

Татьяна Баринова рассказала, получат ли муниципальные служащие зарплату за декабрь в конце года

Вице-губернатор, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова рассказала, получат ли муниципальные служащие зарплату за декабрь в конце года. Об этом с 52-й внеочередной сессии регионального парламента передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На что могут рассчитывать муниципалитеты с точки зрения зарплат муниципальным служащим, которых, с учетом повышения, произошедшего в прошлом году, предсказуемо не хватало уже в октябре?» - поинтересовалась депутат Дарья Козьякова.

«В октябре на заработную плату всем хватало», - отреагировала Татьяна Баринова. По ее словам, финансирование произведено на 95%.

«Мы обсуждали на этой неделе со всеми муниципалитетами их потребности. У пяти муниципалитетов есть кассовый разрыв - лимиты есть, а реальных денег на счете будет недостаточно для выплаты. Многие муниципалитеты хотели выплатить заработную плату за декабрь в декабре, поэтому мы предложили, что в наших расчетах предусмотрена только заработная плата за ноябрь с налогами и аванс за декабрь, как мы производили расчеты по госслужащим и по всем нашим бюджетным учреждениям. Если они хотят выплатить, то они могут выплатить повышенный аванс. У некоторых это, в принципе, практически вся заработная плата, которая в декабре. Поэтому работа с каждым муниципалитетом по сверке данных предельного фонда оплаты труда, средней заработной платы, по численности, еще продолжается», - сказала она.