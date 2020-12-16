Общество

Вера Емельянова рассказала о самых важных для Псковской области нацпроектах

Сложно сказать, какой из национальных проектов имеет наибольшее значение для Псковской области. Все направления важны, ведь нацпроекты имеют определяющее значение не только для экономики, но и для социальной сферы. Главная задача - не просто провести какие-то мероприятия для галочки, люди должны почувствовать, что качество их жизни улучшилось. Как сказал президент РФ Владимир Путин, «людям неинтересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики, разного рода технические вопросы - они ожидают конкретных результатов».

Но в то же время для нашего региона, пожалуй, самый серьезный вызов - это ситуация, связанная с убылью населения. В 1990-е годы Псковскую область даже неофициально называли «столицей российской депопуляции», ее демографические показатели использовались в учебной литературе для иллюстрации соответствующих процессов. Удастся ли нам переломить ситуацию с помощью нацпроектов «Демография»

и «Здравоохранение»? Об этом Псковская Лента Новостей попросила рассказать первого заместителя Губернатора Псковской области Веру Емельянову.





- Вера Васильевна, какие задачи поставлены перед Псковской областью нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография»? Какие из них уже удалось решить, а что еще предстоит сделать?

- С точки зрения человекосбережения и приумножения человеческого капитала - это, без сомнения, ключевые для нашего региона проекты. Каждый из 10 национальных проектов, что реализуются в нашей области, важен по-своему - и для нашей экономики, и для окружающей среды, в которой мы живем, и для благоустройства наших городов и поселков, но именно национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография» ориентированы на конкретного человека. И здесь важен комплексный подход в их реализации. В региональную составляющую национального проекта «Демография» входят пять областных проектов, в том числе «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения». Добавлю, что по нацпроекту «Демография» на 2020 год предусмотрено финансирование в размере 2,3 млрд руб.

Что касается регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», то он позволяет оказать финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка. Так, 4330 нуждающихся семей получили ежемесячные выплаты в размере 11057 рублей в связи с рождением первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, 3939 семей получили ежемесячную денежную выплату в размере 11057 рублей, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.

Подчеркну, что средства, выделенные на меры социальной поддержки, предусмотренные в региональном проекте, предоставляются гражданам своевременно и в полном объеме.

Отдельно хочу остановиться на закупках нового медицинского оборудования, без которого сегодня невозможно оказание качественной медицинской помощи. В рамках национального проекта мы приобретем оборудования на сумму свыше 437 млн руб.

Часть этого оборудования будет направлено и на развитие детского здравоохранения. С августа этого года проводится ремонт поликлиники Великолукской детской городской больницы, идет подготовка помещений для установки диагностического оборудования. Завершен большой комплекс внутренних работ, одновременно приобретена мебель на 2,5 млн руб. Ожидаем, что к новому году учреждение начнет свою работу.

На особом контроле находятся проводимые в рамках национального проекта ремонтные работы по подготовке помещений для установки очень эффективного диагностического оборудования: ангиографического комплекса в сосудистом центре Великолукской межрайонной больницы, линейного ускорителя в онкологическом диспансере в Пскове. Медицинские специалисты завершают обучение по работе с новым высокотехнологичным медицинском оборудованием, и с января 2021 года начнется использование новой техники.

В рамках другого регионального проекта - «Содействие занятости женщин - обеспечение доступности дошкольного образования для детей до 3 лет» национального проекта «Демография» продолжается строительство детских садиков в Пскове, Великих Луках и Псковском районе на 1040 мест: в Борисовичах на 140 мест, в Пскове на улице Алехина на 270 мест и на Рижском проспекте на 80 мест, в Неелово-2 на 270 мест, в Великих Луках на улице Заслонова на 140 мест, в микрорайоне «Дружба» на 140 мест и на улице Первомайской на 140 мест. Только представьте - одновременно строится семь дошкольных учреждений! Если раньше регион мог себе позволить один-два таких объекта в год, а были периоды, что садов - новостроек и не открывали вовсе, так как не было средств, то сейчас благодаря национальному проекту мы уверенно можем сказать, что в ближайшей перспективе сможем уйти от очередей в детские садики, снизить возраст деток, для которых будут места в садиках, и, что важно - мамы смогут раньше выйти на работу, а не ожидать завершения трехлетнего декретного отпуска.

Кроме того, на 2021 год запланировано строительство детского сада в Пскове на 120 мест на улице Коммунальной. Аукцион уже состоялся, и с января следующего года начнутся строительные работы.

- Одним из важных направлений нацпроекта «Демография» является забота о старшем поколении, какие шаги в этом направлении делаются в нашем регионе?

- Действительно, забота о людях старшего поколения - это приоритет национального проекта, и здесь тоже реализуется комплекс мероприятий. Региональный проект «Старшее поколение» предусматривает развитие гериатрической службы области, проведение мероприятий по профессиональному обучению людей предпенсионного возраста, а также строительство совершенно нового для нас по формату работы с гражданами пожилого возраста объекта «Социальный городок».

Одним из актуальных направлений регионального проекта «Старшее поколение» является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения: это и мониторинг состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), и диспансерное наблюдение.

Кроме того, важен и такой показатель, как охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания Псковской области вакцинацией против пневмококковой инфекции. До конца 2024 года мы должны вакцинировать от этого опасного заболевания не менее 95% граждан. Из федерального бюджета до конца 2024 года на эти цели будет выделено 3,33 млн рублей. Стоит сказать, что за период 2019-2020 годов проведена вакцинация против пневмококовой инфекции 90% граждан пожилого возраста, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания. В этом году на средства нацпроекта приобретался препарат «Превенар» и этим лекарством проводилась вакцинация от пневмокока. Это очень важная работа по профилактике осложнений при вирусных заболеваниях.

За ближайшие четыре года не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и 100 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением.

Еще одна важная задача, которая будет реализована благодаря нацпроекту «Старшее поколение» - к 2024 году в Псковской области будет полностью сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» гражданам пожилого возраста.

Уже сегодня в Пскове открыты три гериатрических кабинета на базе каждого из территориальных подразделений Псковской городской поликлиники.

Гериатрическое отделение создано и в Псковском госпитале ветеранов войн. Здесь за девять месяцев текущего года прошли лечение 255 пациентов.

Сейчас, в условиях осложнения эпидемической обстановки, мы должны с особым вниманием отнестись к сохранению здоровья наших пожилых граждан и не подвергать их риску. Поэтому профилактические медицинские осмотры пока приостановлены до нормализации эпидемиологической ситуации.

Хочу подробнее остановиться на строительстве «Социального городка». Объект возводится в деревне Борисовичи Псковского района. Это уникальный проект для региона - с вводом «Социального городка» наша область получит более 117 мест для постоянного проживания граждан пожилого возраста, школу родственного ухода, реабилитационный центр для пожилых граждан, отделение дневного пребывания, пункт проката технических средств реабилитации. За три года в этот объект будет инвестировано 394 млн государственных средств. И уже в 2022 году Псковская область получит новую альтернативную модель учреждения социального обслуживания с повышенной комфортностью, доступной средой и развитой системой оказания социальных услуг, медицинской реабилитации и лечебно-педагогического ухода за пожилым человеком.

Много вопросов граждане задают по теме профессиональной подготовки и переобучения в предпенсионном возрасте. В рамках национального проекта предусмотрена поддержка граждан этой категории в виде выделения средств из федерального бюджета на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Программа касается граждан в возрасте 50 лет и старше, предпенсионного возраста. Объем такой помощи составит в этом году 14,79 млн рублей.

Сегодня на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 514 граждан, что почти в два раза больше, чем было запланировано изначально.

- Среди многочисленных критериев нацпроекта есть не только качество оказываемых услуг, но и доступность. У нас непростой регион по расположению населенных пунктов, как с учетом этого вызова развивается социальная инфраструктура и здравоохранение в регионе?

- Для оказания медицинской помощи жителям Псковской области работает 44 медицинские организации, из них первичную медико-санитарную помощь населению оказывают 23.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» дополнительно создано 29 междисциплинарных мобильных бригад для обслуживания сельских поселений, в которые входят социальные и медицинские работники, при необходимости сотрудники территориального отделения Пенсионного фонда России и Комитета по труду и занятости. Всего таких мобильных бригад в регионе создано 53. Что важно, используется автотранспорт (29 единиц), закупленный в 2019 году в рамках национального проекта «Демография», для доставки граждан 65-летнего возраста и старше в медицинские учреждения муниципальных образований, больных после госпитализации домой, в дома-интернаты по Псковской области. На 1 ноября 2020 года в медицинские организации доставлено 979 граждан старше 65 лет.

Кроме того, автотранспорт используется для доставки средств реабилитации для граждан с инвалидностью, лекарств, товаров первой необходимости, продуктовых наборов в рамках проекта «Мы вместе», ко Дню Победы и ко Дню пожилого человека.

В особых случаях в г. Пскове и г. Великие Луки можно воспользоваться услугой «Социального такси», чтобы попасть в социально значимые объекты, такие как органы социальной защиты, медицинские учреждения, правоохранительные, судебные органы, и т.д. Предварительно необходимо оставить заявку на сайте Центра социального обслуживания города или по телефону.

Важно отметить, что оказание транспортных услуг инвалидам и пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны является бесплатным. На начало ноября службой «Социальное такси» воспользовались 431 человек, осуществлено 1488 выездов.

- Особое внимание в нацпроекте «Здравоохранение» уделяется устранению дефицита кадров. Для Псковской области это крайне сложная задача, есть ли понимание, как ее можно решить? Есть ли уже осязаемые успехи в этом направлении?

- Действительно, укомплектованность врачами в государственных учреждениях здравоохранения области на сегодняшний день составляет 48%. Среди наиболее дефицитных специалистов в основном врачи первичного звена здравоохранения: участковые врачи-терапевты, врачи-педиатры, врачи общей практики. Также высока потребность в неонатологах, анестезиологах-реаниматологах, хирургах, эндокринологах, кардиологах и онкологах.

С целью привлечения специалистов в настоящее время в области реализуются несколько мер социальной поддержки медицинских работников. Одна из них - обеспечение жильем. На приобретение служебного жилья в 2020 году предусмотрено свыше 30 млн руб. на покупку 16 квартир в Пскове, Великих Луках, Опочке и Гдове.

Среди других мер поддержки можно отметить компенсационные выплаты врачам-специалистам за коммерческий наем жилых помещений (до 11 тыс. руб. ежемесячно), компенсацию найма жилья для фельдшеров скорой медицинской помощи, предоставление приватизации служебных жилых помещений, находящихся в государственной собственности Псковской области. Также действует программа «льготная ипотека» - в 2020 году выплату получили 5 врачей.

Отдельного упоминания заслуживает программа «Земский доктор/Земский фельдшер». В феврале текущего года принято постановление Администрации области, утверждающее перечень удаленных территорий для повышенного размера единовременных компенсационных выплат по этой программе. В Псковской области - это все населенные пункты на удалении более 25 км от Пскова и Великих Лук для врачей (за исключением малых городов) и все населенные пункты на удалении 25 км от районных центров городских округов области для фельдшеров.

Особое внимание молодым специалистам. С 1 января 2020 года увеличены выплаты «подъемных» при первом трудоустройстве: 300 тыс. руб. врачам поликлинического звена, 150 тыс. руб. врачам неполиклинического звена, 100 тыс. руб. фельдшерам скорой медицинской помощи, 50 тыс. руб. остальным средним медицинским работникам. Фельдшерам ФАП выплата остается без изменений - 300 тыс. руб. (по 100 тыс. руб. в течение 3-х лет). Всего в 2020 году на эти цели запланировано более 7 млн. руб.

В настоящее время с начала года трудоустроено в государственные медицинские организации 46 врачей и 78 средних медицинских работников.

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий по социальной поддержке врачей составил в 2020 году 53,1 млн руб. Такой же объем сохранится и в 2021 году.

Активная работа по привлечению специалистов в сферу здравоохранения будет обязательно продолжена и является нашим приоритетом.

- Проблема демографии - одна из ключевых для нашего региона. У нас уже долгое время фиксируется депопуляция. Какие сейчас меры принимаются по нацпроекту «Демография»? Можно ли в принципе переломить этот отрицательный тренд?

- В последние годы в нашей области наметился устойчивый тренд на снижение смертности. Скажем, в 2019 году снижение составило 2,5% по сравнению с 2018 годом.

В то же время, демографическая ситуация в целом в регионе остается непростой, и она зависит от ряда объективных причин - это и количество граждан пожилого возраста, миграция молодежи. Такая ситуация сложилась не сегодня и даже не вчера, демографические процессы, происходящие в нашей области сегодня корнями уходят в 70-е и 80-е годы прошлого столетия, когда происходил активный отток молодого населения. Сейчас мы предпринимаем активные меры, направленные на улучшение сложившейся ситуации - на повышение качества жизни, качества здравоохранения, поддержку материнства и детства.

В региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по направлению «Демография» включены мероприятия, направленные на стимулирование семьи к рождению ребенка. В этом году сохранены все выплаты для семей с детьми: при рождении первого ребенка, третьего и последующих детей, ежемесячные детские пособия и льготы многодетным семьям, предпринят ряд дополнительных мер. Разработан и утвержден план мероприятий Псковской области по повышению рождаемости на период 2020-2024 годы.

С 2019 года на территории области реализуется акция «Подарок новорожденному», в рамках которой семьям с новорожденными детьми вручаются сертификаты на 5000 рублей на приобретение детских товаров, медаль «Рожденному на земле Псковской». На сегодняшний день выдано 8865 сертификатов.

При награждении медалью «Родительская слава Псковской области» из средств областного бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 30 000 рублей. Напомню, что основаниями для награждения медалью является рождение или усыновление (удочерение) гражданами и достойное воспитание трех и более детей в течение не менее пяти лет, образование такими гражданами и их детьми социально ответственной семьи, ведение здорового образа жизни, обеспечение надлежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полного и гармоничного развития их личности, подача примера в укреплении института семьи и воспитании детей.

Выплачивается региональный материнский капитал в размере 100 тыс. рублей, а с 1 марта 2020 года вступили в силу изменения в закон, предусматривающие расширение использования средств регионального материнского капитала посредством осуществления выплаты в размере до 20 000 рублей, которые можно использовать на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, одежды, обуви для детей, школьных принадлежностей, строительных материалов. На сегодня более 2,5 тысяч многодетных семей получили выплату на сумму более 53 млн рублей.

С 2020 года в рамках НП «Демография» федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» началась реализация мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы.

Реализация этого мероприятия способствует повышению конкурентоспособности на рынке труда, профессиональной мобильности и развитию занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, и дает возможность совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями.

Всего приняли участие в переобучении и повышении квалификации 269 женщин, имеющих несовершеннолетних детей. Из них уже вышли на работу 86.

Предусмотренный объем средств субсидии из федерального и областного бюджетов на эти цели составил почти 9 млн. рублей.

- В Псковской области отмечается высокая смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Какие есть инструменты, которые позволят сократить этот печальный показатель?

- Особенно важно было в этом году, в условиях пандемии, сохранить необходимый объем помощи пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Работа региональных сосудистых центров и плановая онкологическая помощь организована в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией.

Несмотря на пандемию, Псковская область продолжает сотрудничество с ведущими федеральными клиниками и медицинскими центрами нашей страны по оказанию высокотехнологичной помощи пациентам из нашего региона.

Сохранена и амбулаторная помощь в виде льготного обеспечения лекарствами пациентов с высоким риском осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. На эти цели выделена субсидия в размере 84,3 млн руб. из средств федерального бюджета.

- Как отразилась пандемия COVID-19 на реализации нацпроекта в нашей области? Пришлось ли вносить какие-то коррективы в целевые показатели?

- В условиях пандемии отдельные показатели будут корректироваться, компенсироваться за счет иных видов помощи. С такой ситуацией столкнулись все регионы Российской Федерации.

Тем не менее, мы с уверенностью можем сказать, что все основные мероприятия, запланированные на этот год в рамках региональных проектов по национальным проектам и «Демография», и «Здравоохранение», будут обязательно выполнены, что позволит нам выйти на новый качественный уровень оказания помощи и поддержки граждан, кто сейчас в этом особо нуждается, позволит укрепить материальную базу наших лечебных учреждений, и с уверенностью реализовывать все намеченные мероприятия в 2021 году.

Беседовал Алексей Овчинников