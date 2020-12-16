Общество

Дмитрий Быстров: Мы должны ставить во главу угла безопасность детей и педагогов

При обучении школьников в условиях распространения коронавируса необходимо ставить во главу угла безопасность детей и педагогов. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в эфире программы «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

По его словам, среди школьников в районе небольшое число заразившихся коронавирусом, но среди педагогов заболели более 40 человек. «Это достаточно много», - заметил он.

Дмитрий Быстров рассказал, что есть жалобы от населения и на дистанционное обучение, и на работу образовательных учреждений в условиях COVID-19. При этом в районе организовано достаточно много дежурных групп. «Это востребовано. Если родителям не с кем оставить ребенка, безусловно, они нужны. Эпидемия вносит свои коррективы в жизнь», - сказал он.

Комментируя дистанционный формат обучения, Дмитрий Быстров отметил, что об этом формате потом будут «писать учебники», а сейчас он организовывается «с колес».

Глава района добавил, что коронавирус показал, как «можем мобилизоваться, насколько можем быть дисциплинированными, ответственными не только перед собой и семьями, но и перед обществом в целом».