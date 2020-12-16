Общество

Будильник, кружка, красный шарфик: псковичам рассказали о новогодних мечтах «невидимых» стариков

Учебный центр «Знания» в третий раз проводит в Псковской области акцию «Мечты "невидимых" стариков». В этом году в центре собирают новогодние подарки для дедушек и бабушек, проживающих в Пожеревицком и Линовском домах-интернатах для престарелых и инвалидов, а также для одиноких пожилых жителей Псковского района и города Пскова.

«Подарки будут переданы лично в руки каждому дедушке и каждой бабушке, - сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном центре «Знания». - Подарки не зря имеют конкретное описание, размер, цвет и прочие подробности. Их попросили в письмах Деду Морозу конкретные люди, проживающие в интернатах. Любой человек, семья, организация может стать участником акции и сделать подарок пожилому человеку».

Участвовать в акции можно двумя способами. Или самостоятельно приобрести подарок, выбрав его из списка, или стать волонтером и помочь доставить эти подарки, примерив на себя роль Деда Мороза или Снегурочки. Среди желанных подарков теплые рейтузы, мандарины, радиоприемник, простой телефон с большими кнопками, духи, красный вязаный шарфик, будильник, кружка, настольное зеркало, несколько ночных рубашек, сладкие подарки.

«Нам очень важно, чтобы внимание одиноким пожилым людям было оказано не только под Новый год, - подчеркивают в учебном центре. - Мы надеемся, что для многих людей и организаций эта акция станет началом дружбы с "невидимыми" стариками, которые смогут и дальше чувствовать заботу и внимание».

Также в учебном центре собирают подарки для одиноких пожилых граждан, проживающих в городе Пскове и Псковском районе. Что можно приносить:

- Сладости (конфеты, шоколад, печенье, пряники, вафли, зефир, халва).

- Мыло, шампунь, сканворды.

- Фрукты (мандарины).

- Любые консервы, тушенка (желательно не в стеклянных банках), копченая колбаса.

- Подсолнечное масло, гречка, макароны.

- Чай в пакетиках, кофе растворимый, цикорий.

- Полотенца, носочки.

- Крем для рук.

Подарки можно приносить в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, ул. Ольгинская набережная, 9а, 3 этаж, с 9:00 до 17:00. Сбор подарков продлится до 25 декабря. Телефоны для справок: 8 (8112) 441-001, 441-221.