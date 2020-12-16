Общество

Вакцины от COVID-19 войдут в национальный календарь профилактических прививок

Вакцины от COVID-19 в ближайшее время войдут в национальный календарь профилактических прививок. Как передает «Интерфакс», такое поручение дал премьер РФ Михаил Мишустин.





В частности, до 17 декабря должны быть внесены изменения в приказ Минздрава «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».



Главе Минздрава поручено держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников, с 1 по 10 января 2021 года.



Роспотребнадзор в свою очередь должен продолжить постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации и информировать правительство о выявленных рисках.