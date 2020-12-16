Общество

Александр Козловский выразил соболезнования в связи с кончиной Павла Мельникова

Депутат Госдумы РФ, руководитель Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области Александр Козловский выразил соболезнования родным и близким председателя совета директоров ПАО «Автоэлектроарматура» Павла Мельникова в связи с его кончиной.

«От имени РСПП хотелось бы выразить соболезнования родным и близким Павла Павловича. Когда уходят люди, это всегда больно. А когда уходят люди, с которыми тебя связывают профессиональные отношения, всегда воспринимается еще острее», - отметил он в интервью Псковской Ленте Новостей.

«Приношу соболезнования родным, близким Павла Мельникова, всему коллективу завода, ветеранам, всем, кто его знал», - подчеркнул Александр Козловский.

Ранее сообщалось, что 15 декабря в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни скоропостижно скончался председатель совета директоров ПАО «Автоэлектроарматура» Павел Мельников. Заводом «Автоэлектроарматура» он руководил более 30 лет. Награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом «Знак Почета», медалью за доблестный труд. Имел почетное звание «Ветеран автомобильной промышленности», являлся членом-корреспондентом Академии электротехнической промышленности.