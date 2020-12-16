Общество

Галина Неваленная: На одного врача сегодня приходится от 20 до 40 вызовов в день

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная высоко оценила помощь волонтеров «Единой России» в период пандемии коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Волонтеры помогают нам с весны, когда началась первая волна коронавируса. Именно тогда врачи стали работать в усиленном режиме. В связи с этим партия подарила нам автомобиль. Это очень важная помощь! Транспорт у нас задействован с утра и до вечера: он позволяет врачам быстрее обслуживать вызовы, перевозить анализы», - отметила Галина Неваленная.

По ее словам, количество вызовов в последнее время резко выросло, и волонтеры стали еще активнее поддерживать медиков.

«Сейчас добровольцы сами возят участковых врачей на вызовы пациентов, обзванивают больных, оказывают посильную помощь в поликлиниках, например, проводят термометрию на входе. За это им огромное спасибо! У нас в день поступает 600-700 заявок на вызов врача на дом. На одного врача ложится колоссальная нагрузка: от 20 до 40 вызовов в день. И благодаря помощи волонтеров мы можем справиться с этой нагрузкой, и оказывать медицинскую помощь псковичам быстрее и качественнее!» - добавила она.

В партии напомнили, что на площадке «Единой России» прошел первый социальный онлайн-форум, где обсудили лучшие региональные практики оказания волонтерской помощи. Президент РФ Владимир Путин, который принял участие в форуме, отметил работу партийных волонтеров в период пандемии: «Дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком. Такие люди — мощнейшая созидательная сила в стране, и для партии чрезвычайно они важны. Именно с ними связано успешное будущее партии, ее представительство в общественной жизни страны и на всех уровнях власти», — сказал глава государства.

Руководитель Псковского регионального волонтерского центра «Единой России», секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский сообщил, что «Единая Россия» будет продолжать свою деятельность всесторонней помощи гражданам до тех пор, пока пандемическая угроза для всех нас останется в прошлом.

«Волонтеры раздают гражданам средства индивидуальной защиты, помогают гражданам, находящимся на самоизоляции, поддерживают медиков. Ежедневно добровольцы доставляют продукты и лекарства пожилым гражданам, возят врачей поликлиник на вызовы к больным, консультируют людей по телефону», - подчеркнул он.

Напомним, в Псковской области работает горячая линия волонтерского центра «Единой России»: 8-800-444-07-13, которая ежедневно принимает заявки от граждан.