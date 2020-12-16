Общество

Эталонная работа

Все мы знаем еще со школы, что такое метр, сколько граммов в килограмме и как измерить температуру. Даже примерно определим, за сколько минут доедем на автомобиле от Пскова до Санкт-Петербурга при условии отсутствия пробок на дорогах. Но представьте, что будет, если кассир в магазине начнет «на глазок» определять вес конфет, которые мы покупаем в магазине, или, допустим, домоуправление «приблизительно» оценит количество воды, которое мы потребили за месяц?

Внести предельную точность во все наши расчеты и замеры может федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Псковской области (ФБУ «Псковский ЦСМ»).

17 декабря Центру исполняется 76 лет – прекрасный повод для того, чтобы рассказать о том, чем занимаются его специалисты, о чем они мечтают и на что советуют обратить внимание псковичам, заинтересованным в получении исключительно качественных услуг.

Музей стандартов

А начнем мы наше знакомство с необычного музея. Где еще вы сможете увидеть гири 1912 года, теодолит 1957-го, старый советский штангенциркуль и медицинские весы – совершенно такие же, на каких взвешивали, пожалуй, еще вашу бабушку?

«От рождения до смерти, от проектирования до утилизации – все описано в нормативных документах, - рассказывает Александр Благовещенский, начальник отдела стандартизации Центра. - На все про все есть стандарт или ТУ, своды правил и СанПИНы. Захотел предприниматель пирожки лепить, колбасу делать или строительные смеси выпускать - с чего начинать? Конечно, с нормативных документов. Все просто: если вы работаете по стандарту, значит, качество вашей продукции гарантировано».



Работа с Фондом нормативной документации

К слову, об эталонах в России задумались не сегодня и даже не вчера. Первой зафиксированной попыткой установить единые стандарты измерений считается Указ князя Владимира об обязанностях епископа наблюдать за правильностью мер и весов, который датируется 996 годом. Занимался этими вопросами и Петр I: история сохранила его Указ, согласно которому для пушек должны изготавливаться калиброванные ядра, иначе – того бить кнутом, того лишить воскресной чарки, а иного и сослать можно. В XIX веке поверочное дело возглавил великий ученый Дмитрий Иванович Менделеев, который наладил работу Поверочной палатки в Санкт-Петербурге, а затем – и в других городах Российской империи.

Не останавливалась стандартизация и во время Великой Отечественной войны: благодаря таким решениям, как производство одинаковых типов вооружения, страна не только подняла свою обороноспособность, но и сэкономила немало средств. Неслучайно и в Пскове метрологический центр был создан в первые же месяцы после освобождения города от фашистов. И да, метрология – это не про погоду, это про измерения и соответствие стандартам.

Псковское поверочное управление было образовано в 1927 году и подчинялось Ленинградскому поверочному управлению. Перед началом Великой Отечественной войны в отделении работало 4 человека, которые занимались поверкой весов, гирь, мер длины и мер объема в торговых и кооперативных организациях. Дату 17 декабря 1944 года принято считать основанием в городе Пскове самостоятельного контрольного органа по делам мер и измерительных приборов. В разные годы здесь работало от 16 до 47 человек. В 90-е Центр перешел на полный хозрасчет. Активно развиваются основные направления деятельности: контроль и сертификация продукции и услуг; обеспечение единства измерений в регионе, в том числе в жизненно важных сферах деятельности, как здравоохранение, энергосбережение, транспорт и связь, охрана окружающей среды; в области стандартизации – пропаганда и внедрение на предприятиях систем качества на основе стандартов ИСО 9000. Сегодня ФБУ «Псковский ЦСМ» является многопрофильной организацией, осуществляющей полномочия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на территории Псковской области. Центр практически полностью закрывает потребности всех отраслей экономики региона по метрологии и стандартизации. Достигнутый уровень точности измерений, обеспечиваемый метрологической базой, и профессиональный уровень персонала позволяют проводить поверку и калибровку средств измерений, применяемых на предприятиях и организациях Псковской области.

На стенах музея – многочисленные грамоты и плакаты. А вот и черно-белая фотография: на ней узнаваемый дом на пересечении улиц Калинина и Свердлова, где и располагался Центр в послевоенные годы. В окне видна фигура тогдашнего директора, а рядом со зданием стоит бензовоз ГАЗ-АА, который приехал на поверку своего резервуара.

Тогда закладывались и основы нынешнего Центра, его традиции, дух коллектива: здесь с теплом вспоминают концерты собственного хора в подшефном колхозе, до сих пор ездят на корпоративные шахматные турниры, но самое главное, конечно же, – способствуют решению задач по передаче единиц величин огромному парку применяемых средств измерений.

«ГОСТы год от года меняются в сторону ужесточения, - говорит Александр Владимирович. – К этому стремится весь мир. Если не повышать планку стандартов, не стремиться к росту качества производства, то в мире просто не купят ваш товар». Специалист подчеркивает: не каждая экономика или отрасль может себе это позволить, но факт остается фактом: Россия сегодня занимает третье место в мире по измерительным возможностям, количеству эталонов. А это говорит о высоком научно-техническом потенциале страны.

«Мы умеем мерить, а значит, можем производить, - объясняет Александр Благовещенский. - Что такое нанотехнология? Это работа на молекулярном уровне, нанометр - единица измерения длины, равная одной миллиардной части метра. В хирургии используется оборудование, благодаря которому лечение осуществляется внутриартериально. Как и чем измерить эту «блоху», которая ползет по сосудам да еще и лечит? Не линейкой же – для этого нужны сверхточные приборы, качество измерений которых – на высоте».

Я б в метрологи пошел

Предельно внимательно работая со стандартами, так же требовательно в Псковском ЦСМ относятся и к выбору специалистов. В России «на метрологов» сейчас мало где учат, поэтому отрасль испытывает дефицит кадров. Псковский Центр – не исключение. Здесь заинтересованы в сотрудниках, получивших высшее техническое образование, с интересом к вычислениям и дипломом, в котором записано: «Метрология и стандартизация». Специалисты Центра постоянно повышают свою квалификацию, проходя различные курсы и семинары и долгие годы практики – только так становятся грамотными метрологами, иначе невозможно пройти жесткий контроль со стороны Росаккредитации.



На фото: Волос Н.Н., инженер по метрологии сектора поверки мех.иЛУСИ (слева),

Устинов А.А., инженер по метрологии сектора поверки ТТ СИ (справа)

Казалось бы – что такого сложного? Та же рулетка – взял строитель да измерил. Ничего подобного: а рулетка ваша поверенная или обычная, бытовая? Замеры вы проводили на улице в 20-градусный мороз? Пользовались ГОСТом, актуализированным стандартом? Между тем, все понимают: точность – залог безопасности и надежности того же дома, который построят не просто из кирпичей по ГОСТу, но и благодаря точной рулетке.



На фото: Иванов В.П. инженер по метрологии сектора поверки РТиЭМ СИ (слева),

Минина О.А техник по метрологии бюро приемки приборов (справа)

Как же проходят испытания и поверки приборов в Центре? Естественно, по науке! В лаборатории ведущего инженера по метрологии Игоря Стигина – дым коромыслом. Спрашиваю, в чем дело. Оказывается, таким образом повышают влажность и температуру: предстоит поверка медицинских пипеток (если грамотно – дозаторов пипеточных), а это необходимо делать при определенных показателях климата - температуре 21-23 градуса и влажности не менее 45%.



Игорь Стигин

Игорь Стигин проверит точность любых приборов и устройств: механических секундомеров, наборов очковых призм и линз, граммометров, твердомеров и гирь. Для этого здесь есть все необходимое оборудование, даже весы, которые улавливают результаты до шести знаков после запятой – единственные в области, между прочим. У всех столов – свой фундамент, который планировался еще при строительстве здания Центра. Это обеспечивает предельную точность, на которую не могут повлиять ни шумы, ни вибрация. Да и сами столешницы сделаны из гранита – для дополнительной надежности показателей измерений.

Помните, как в фильме «Девчата» главная героиня задорно перечисляет блюда из картошки? Вот с таким же энтузиазмом Игорь Стигин расскажет вам все о гирях! Бывают они 4 разряда, а бывают – 1-го. Эталонную гирю сделать – целое искусство. Сначала выточить на сверхточном станке, а затем дорабатывать вручную специалистом высшего разряда.



На фото: Митричев К.О., инженер по метрологии (слева), Сухов Ю.В., инженер по метрологии (справа)

Помогать людям

С гордостью показывают мне и новейшую лабораторию радиационного контроля. Ее инженеры систематически проводят измерения эксплуатационных характеристик рентгеновских аппаратов и томографов, дозиметрический контроль помещений и территорий, контроль защитных средств и материалов, используемых при рентгенодиагностике, а также измерений параметров микроклимата, освещенности и вентиляционных систем.



Коллектив лаборатории радиационного контроля

В период сложной эпидемиологической обстановки особенного контроля требует работа диагностического оборудования в учреждениях здравоохранения. Сотрудники ЦСМ участвовали в допуске к работе оборудования в новых инфекционных больницах в Пскове (взрослой и детской), а также в Великих Луках, непосредственно в «красной зоне». Даже в таких трудных условиях специалисты ЦСМ Росстандарта по Псковской области добросовестно выполняют свои обязанности.

Еще одна большая лаборатория - в цокольном этаже – занимается поверкой промышленных и бытовых счетчиков энергоресурсов. Начальник сектора поверки механических и линейно-угловых средств измерений Николай Знаменский увлеченно рассказывает, как специалисты ЦСМ определяют точностные характеристики приборов учета воды.

В соседней лаборатории проверяют приборы, которые используются на станциях техобслуживания автомобилей для контроля за состоянием тормозной системы, тахометров, уровня света фар и т.д. Это важно для обеспечения безопасности дорожного движения.



На фото: сектор поверки механических и линейно-угловых средств измерений; Федоров И.Е.,

инженер по метрологии сектора поверки мех.и ЛУ СИ

Николай пришел работать в ЦСМ рядовым поверителем, постепенно нарабатывая опыт и профессионализм. Сейчас он руководит сектором, но с благодарностью вспоминает и то время, когда был обычным сотрудником. Молодой специалист признается, что его необычная работа всегда нравилась ему, во-первых, связью с техникой. Во-вторых, греют мысли о том, что как здорово помогать другим людям.



На фото: Вихров А.С., инженер по метрологии сектора поверки мех.и ЛУСИ

Курс на развитие

Уже более 20 лет дружным, преимущественно мужским коллективом профессионалов Центра стандартизации и метрологии руководит сильная женщина – Галина Михайлова.



Галина Михайлова

Весь ее трудовой путь связан с работой над качеством: сначала долгие годы на заводе (от инженера – до заместителя директора по качеству), теперь – здесь. Она уверена: чтобы стать генералом, сначала надо, что называется, «понюхать пороху».

«Я очень благодарна своему коллективу за самоотверженный труд, в том числе в условиях пандемии, - говорит она. – Все наши сотрудники - патриоты своей организации, заинтересованные в том, чтобы Центр развивался и был востребован на рынке. Работа у нас очень интересная: каждый день преподносит что-то новое: меняется законодательство, парк приборов, мы осваиваем новые виды оборудования, новые виды поверок. Я радуюсь, когда мы закупаем оборудование, осваиваем новые направления. Мне не бывает скучно, я горю своей работой, я рада, что в моей жизни это случилось».

Сегодня одним из важных направлений работы Центра остаются вопросы стандартизации. Галина Глебовна отмечает, что бизнес, в том числе псковский, с каждым годом все чаще обращается к ГОСТам, понимая: зачем изобретать велосипед, когда наилучшие достижения изложены в стандартах? Второе основное направление деятельности Центра - метрология, поверка. «Учитывая связанные с пандемией ограничения в работе, мы практически не останавливались, помогали предприятиям непрерывного действия, например, участвовали в подготовке ЖКХ к отопительному сезону, поверяя приборы учета энергоресурсов», - делится Галина Михайлова. Среди многочисленных потребителей услуг поверки – и обычные псковичи, и лечебные учреждения, и известные псковские компании малого и среднего бизнеса.

Надежды на будущее Центр связывает с развитием псковских предприятий, в том числе и тех, которые открываются на площадке ОЭЗ «Моглино». «Мы ожидаем, что наши услуги будут востребованы ими и в части стандартизации и технического регулирования, мы можем подсказать, как пройти процедуры подтверждения, где и с кем можно сотрудничать в этом вопросе, - отмечает Галина Михайлова. – Кроме того, нам важно понять, какие предприятия там откроются в ОЭЗ, чтобы оценить, какие услуги по метрологии будут востребованы ими. Это необходимо для реализации программы развития Центра, ведь главное в нашей деятельности способствовать развитию экономики региона.

Из года в год на протяжении многих лет именно Центр стандартизации и метрологии организует в Псковской области региональный этап конкурса «100 лучших товаров России». «У нас есть предприятия, которыми можно гордиться, - подчеркивает руководитель ЦСМ. – В этом году торжественного вручения наград организовать не получилось по причинам эпидограничений, тем не менее по составу участников конкурс получился достаточно интересным: на региональном уровне в нем приняли участие 15 предприятий, на федеральном – семь».

Включается Центр и в глобальные процессы цифровой трансформации: с недавнего времени на официальном сайте Псковского ЦСМ на поверку или консультацию можно записаться через форму «электронной очереди», выбрав удобное время и день. В планах – организовать работу личных кабинетов потребителей на сайте. С 24 сентября, следуя обновленным требованиям закона, отказались от бумажных свидетельств о поверке. «Поверив счетчик, мы должны занести сведения в федеральную информационную систему «Аршин» в течение 40 дней, - поясняет Галина Михайлова. - Будем стараться делать это быстрее. Но зачастую у пожилых псковичей нет компьютеров, а значит, нет возможности отслеживать следующий период поверки. На время переходного периода будем давать бумажные выписки, чтобы люди могли ориентироваться».

Сегодня без метрологии никуда. Сложно представить без этой науки и наш завтрашний день. Это как воздух: вроде не замечаешь, а попробуй перекрой клапан – и нарушены все системы жизнеобеспечения.

«В стандарт заложены наилучшие современные практики, - подчеркивает руководитель Центра стандартизации и метрологии Галина Михайлова. – Это интеллектуальная собственность нашей страны, которой можно гордиться и руководствоваться».

Чем, собственно, и занимается Псковский ЦСМ на протяжении долгих 76 лет. Кстати, на измерение времени тоже есть ГОСТ - 8.567-99. Если что – теперь вы знаете, к кому за ним обращаться!

Елена Никитина

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