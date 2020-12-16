Общество

ГИМС: Любой выход на лед водоема - угроза для жизни

Любой выход на лед водоема - это угроза для жизни, предупредил главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области Игорь Зарытовский.

Фото: pixabay.com

«Лед толщиной 8-10 см еще способен выдержать человека, но не автотранспортное средство. Выход транспорта на лед запрещен в принципе», - отметил он в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Игорь Зарытовский напомнил, что сейчас идет становление льда. «Где-то существуют промоины. Лед небезопасен. Все граждане должны понимать, что любой выход на лед водоема - это уже угроза для жизни», - подчеркнул главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области.

Также он призвал родителей напомнить своим детям о запрете выхода на лед. «Мы констатируем факт, что дети бесконтрольно выходят на лед водоемов», - заметил он.

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Игорь Зарытовский напомнил, что в декабре уже три человек погибли, провалившись под лед. Прошлой зимой произошло два подобных случая в феврале - погибли два пожилых человека.