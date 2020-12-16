Общество

Псковский госархив рассказал о помощи беженцам в 1915 году

Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях рассказал о том, какая помощь оказывалась беженцам в регионе в 1915 году, когда шла Первая мировая война.

Фото: Государственный архив Псковской области

Архивисты привели для примера текст из «Журнала заседания Новоржевского отделения комитета великой княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий о помощи беженцам, оказываемой отделением». Документ датирован 17 декабря 1915 года.

Так, через уезд в то время шли беженцы. Для них были организованы пункты питания. Вначале их было четыре, позже, когда поток беженцев сократился, остались два - при станциях Сущево и Чихачево. «Среднее число проходящих через эти пункты беженцев в день доходит от 50 до 100 человек», - говорится в докладе. Многие беженцы здесь же и оседали. В журнале указано их количество: «284 человека (в Новоржеве 36 чел[овек], Ашеве 59 чел[овек], Бежаницах 107 чел[овек], Чихачеве 79 чел[овек], Посадникове 3 ч[еловека]».

Беженцам, согласно записям, выдавались хлеб, мясо, сахар, крупа, овощи и другие необходимые съестные припасы, а также теплая одежда и деньги на наем квартир и покупку дров.