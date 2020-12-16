Общество

Анонсированы премьеры онлайн-кинотеатра МТС ТВ на 2021 год

В этом году МТС Медиа запустила производство собственных проектов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, уже составлен список премьер 2021 года, которые стоит ожидать зрителям весной.

Сериал «Клиника счастья»

Оригинальный и уже обсуждаемый в СМИ проект онлайн-кинотеатра МТС ТВ будет доступен зрителям в следующем году. «Эротическая мелодрама станет откровенным разговором для взрослых, покажет новый нестандартный взгляд на жанры медицинского процедурала и мелодрамы. По сюжету, главная героиня Алена Липницкая (в исполнении Дарьи Мороз) – профессор сексолог-эндокринолог – во главе команды врачей помогает пациентам наладить личную жизнь с помощью авторской методики. В ее клинику обращаются люди, чьи проблемы и со здоровьем, и в отношениях с любимыми уходят корнями в сексуальную дисгармонию», - отметили в МТС Медиа.

Также роли в сериале исполнят Анна Уколова, Анатолий Белый, Алена Михайлова, Анна Антонова, Максим Лагашкин, Артем Ткаченко, Роман Маякин и многие другие.

Сериал «Коса»

Триллер о серийном убийце, имеющем собственную систему выбора жертв. «Героем движет одно желание – спасти детей от нелюбви, калечащей им жизни. Зритель будет наблюдать за событиями со стороны двух главных героев сериала – журналист (Александр Горбатов) и следователь (Линда Лапиньш) пустятся в поиск жестокого убийцы, пройдут множество испытаний, что в итоге освободит их от собственных страхов. Чтобы остановить маньяка, полицейские тщательно разрабатывали план его поимки. Вместе они были намерены докопаться до истины и надолго упрятать за решётку психопата, решившего, что он может управлять человеческими судьбами. Вот только оказалось, что справиться с преступником будет весьма непросто», - рассказали в компании.

Режиссером проекта стал Игорь Волошин («Нирвана», «Ольга», «Физрук»), съемки «Косы» проходят в Калининграде.

Сериал «Хрустальный»

Остросюжетная психологическая драма, основанная на реальных событиях. Сценарий был разработан МТС Медиа и автором Олегом Маловичко («Метод», «Троцкий»). «Зритель вместе с главным героем пройдет огромный путь осознания и преодоления травмы, изменившей всю его жизнь», - рассказали в МТС Медиа. В главной роли – актер Антон Васильев, известный по проектам «Звоните Ди Каприо», «Невский».

Сериал «Сцены из супружеской жизни»

Черная романтическая комедия режиссера Шота Гамисония в формате 18+ расскажет о нестандартном подходе к разрешению кризиса в семейной жизни. «Случайное трагическое событие не только вновь скрепляет семейные узы двух молодых людей, возвращает страсть и взаимное притяжение, но и приносит паре непреодолимые проблемы. Проект с участием актеров Петра Скворцова ("Ученик") и Алены Михайловой ("Чики") затронет темы кризиса любви, созависимых отношений и тему природы сексуального влечения», - отметили в МТС Медиа.

Также в проекте исполнят роли Светлана Камынина, Никита Тарасов, Екатерина Стеблина, Яна Кошкина и многие другие.

Сериал «Афера» про самоизоляцию в деревне

10-серийная комедия режиссера Михаила Старчака расскажет о жителях деревни, нашедших выгоду в карантинной изоляции и не желающих от нее отказываться. Главные роли в проекте исполнили Александр Волохов, Данил Стеклов, Артем Гайдуков, Сергей Стёпин, Татьяна Лялина, Наталия Санько, Игорь Царегородцев, Светлана Листова.

«Главные герои - братья Ваня, Костя и Данила Поповы - много лет держали в страхе весь поселок и терроризировали соседей. Все изменила пандемия коронавируса: братья заперлись у себя в доме, а жители впервые за много лет вздохнули спокойно. По окончании самоизоляции односельчане единогласно принимают решение не сообщать семейству Поповых об отмене карантина. Так начинается большая афера с участием всей деревни из 200 человек. На кону всеобщее спокойствие и благополучие, но как долго получится сохранять тайну, и не повлечет ли это более серьезных последствий? Жители стараются сделать все, чтобы не допустить провала. Между тем младший Попов влюбляется в приехавшую из города медсестру и ставит под удар весь план деревни», - говорится в анонсе.

Комедия «Два» с Евгением Куликом

Актер, сценарист и режиссер Евгений Кулик (Kulik Production) совместно с МТС Медиа представят публике криминальную трагикомедию в формате горизонтального видео с встроенными вертикальными фрагментами, которые удобно смотреть как на смартфоне, так и на экране компьютера, планшета или телевизора. «Сериал расскажет о двух закадычных друзьях-сантехниках Лехе и Жеке, постоянно находящихся в поисках денег. Герои в каждой серии ввязываются в новую криминальную авантюру, но им отчаянно не везет. Леха не теряет надежды разбогатеть: его жена Тамара работает в полиции и даже не подозревает, что снабжает мужа "нужной" информацией. Жека трусоват, но жена Наталья каждое утро выпроваживает мужа на "дело", так как ей срочно нужно что-то купить, и к шантажу она не стесняется привлекать членов семьи», - сказано в анонсе комедии.

Драма о 90-х «Маша» с Аней Чиповской

В апреле 2021 года в онлайн-кинотеатре МТС ТВ состоится эксклюзивный показ фильма «Маша» режиссера Анастасии Пальчиковой. Картина получила приз российского кинофестиваля «Кинотавр 2020» в категории лучших дебютных работ. Драма расскажет историю девочки-подростка, взросление которой пришлось на 90-е годы. «Лучшие друзья Маши - парни из боксерской секции ее дяди, они держат в страхе полгорода. Маша поет им джаз, мечтает стать певицей и впервые в своей жизни влюбляется. Беззаботное детство оборачивается трагедией - выросшей Маше придется с ней разобраться раз и навсегда. Роль Маши в детстве исполнила талантливая Полина Гухман, ее взрослую героиню - Аня Чиповская», - сказали в МТС Медиа.

Роли сыграли Максим Суханов, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Сергей Кузнецов, Александр Звездин, Максим Сапрыкин, Сергей Двойников, Ольга Федотова.

«Блокадный дневник»

В начале 2021 года онлайн-кинотеатр покажет фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник», уже покоривший профессионалов индустрии и получивший статуэтку «Золотого святого Георгия» на Московском Международном кинофестивале. Военно-историческая драма по произведениям Ольги Берггольц, Даниила Гранина и дневникам блокадников рассказывает про февраль 1942 года — в эту зиму в Ленинграде от голода умерло больше всего людей. «Сюжет фильма строится на истории Ольги, которая идет через весь город, чтобы увидеть отца в последний раз и проститься с ним. Она похоронила мужа и уверена, что сама скоро умрет от голода. Зритель вместе с героиней пройдет через весь город, встретит самых разных людей и увидит, в каком состоянии находился блокадный Ленинград и его жители», - сообщили в МТС Медиа.

Кроме того, онлайн-кинотеатр МТС ТВ продолжит обновлять свой каталог, на платформе будут появляться новые фильмы, сериалы и мультфильмы как российского, так и зарубежного производства.