Общество

Анна Войченко: Господдержку садоводов нужно увеличить, как минимум, в два раза

Увеличить господдержку садоводов, как минимум, в два раза, призвала председатель ПРОО «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко. Свое мнение на этот счет она высказала на онлайн-брифинге Псковской Ленты Новостей 16 декабря.

«Мы благодарны администрации области за господдержку, которую начали предоставлять еще с 2012 года с маленьким перерывом. Это 2,5 млн рублей в год. Но мы просим ее увеличить, потому что на 520 садоводческих поселков этого мало. Нужно хотя бы 5 млн рублей в год», - подчеркнула Анна Войченко, заметив, что в прошлом году господдержкой смогли воспользоваться всего 36 СНТ.

«По нынешней системе предоставления субсидий львиную долю средств получают несколько крупных СНТ с большими расходами, которые нужно возместить, а остальным достаются копеечки», - уточнила председатель ПРОО «Комиссия по садоводствам», назвав данную систему несправедливой.

«Объем господдержки нужно увеличивать хотя бы в два раза», - добавила Анна Войченко. Также она заявила о необходимости продления налоговых каникул и утверждения стратегии развития садоводческих товариществ на федеральном и региональном уровнях.