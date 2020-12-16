Общество

Жителей Псковской области приглашают написать диктант по общественному здоровью

Жителей Псковской области приглашают к участию во всероссийском диктанте по общественному здоровью, который пройдет период с 21 по 26 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по здравоохранению, диктант проводтся, чтобы показать важность соблюдения основных правил для сохранения здоровья и долголетия каждого человека.

Для прохождения диктанта необходимо посетить официальный сайт publichealth.ru, нажать кнопку «Начать диктант». После этого за 60 минут необходимо будет ответить на 50 вопросов.

После прохождения диктанта, участник получит возможность скачать диплом или сертификат участника в зависимости от итогового результата. На адрес электронной почты также будут направлены рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Отметим, всероссийский диктант по общественному здоровью проходит в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография». Мероприятие проводится при участии Министерства здравоохранения РФ.