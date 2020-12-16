Общество

Дмитрий Быстров о развитии туризма, бюджете и сельских территориях

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Обратный отсчет», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 декабря, с участием главы Островского района Дмитрия Быстрова. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним об итогах года для муниципалитета, бюджете и наиболее острых вопросах, стоящих перед районом. Также речь шла о развитии туризма и поддержке сельских территорий.

О влиянии коронавируса на образование

Любовь Кузнецова: Дмитрий Михайлович, как сказался коронавирус на жизнедеятельности Островского района?

Дмитрий Быстров: Действительно, злободневная тема. Как сказался, мы еще посмотрим, поскольку определенные вещи можно будет проверить только спустя время.

Если говорить о заболевших, то в абсолютных числах мы перевалили за 900. Если говорить об относительных, то у нас не самая плохая ситуация. Но и не самая хорошая, к сожалению. Расслабляться не стоит.

Коронавирус, безусловно, коснулся экономики. Не скажу, что сейчас острая ситуация на территории муниципалитета. Мы видим доходы и поступления, которые ожидали. Думаю, они будут исполнены в тех объемах, которые мы и планировали. Но какой будет следующий год, сможет ли вовремя окрепнуть экономика, предприятия?.. Не будет ли смежных проблем? Мы же понимаем, что есть заказы, что каждая организация поставляет определенный вид продукции – будет ли он востребован? Будут ли какие-то проблемы с поставщиками? Еще много «но», на которые пока сложно ответить.

Любовь Кузнецова: Завершили ли запланированные проекты в дорожной отрасли и в социальной сфере?

Дмитрий Быстров: То, что планировалось в рамках национальных проектов, бюджетных строек, все завершено. Все, что планировали в рамках бюджета, завершили досрочно.

Любовь Кузнецова: В образовательных учреждениях объявлена неделя дистанционного обучения, далее идут досрочные каникулы. Это решение родители оценивают по-разному. У вас в районе жалобы есть? Как люди сейчас относятся к такой форме организации учебы?

Дмитрий Быстров: Конечно, ситуация сложная. Но мы должны ставить во главу угла безопасность детей и педагогов. Среди школьников небольшое количество заболевших, но среди педагогов количество зараженных переваливало за 40 – это достаточно много.

Есть жалобы и на то, что школы работают, и что ребенка родителям попросту не с кем оставить. Если говорим про безопасность, а пандемия вносит коррективы в жизнь, надо соблюдать определенные ограничения

Дежурных групп много, они востребованы. Самые востребованные – в начальной школе.

Если говорить о качестве дистанционного формата обучения, то ни нас, ни учителей этому не учили. Никто не рассказывал студентам педагогического университета, что такое «дистанционка», и в каком формате она должна проходить. Сейчас это происходит «с колес». Я так думаю, об этом когда-нибудь напишут в учебниках.

Качество такого обучения мы, наверное, узнаем чуть позже. Но результаты среза закончившегося в июне учебного года показали уровень предыдущего. Посмотрим, что будет в этом. Конечно, дети где-то расслабляются, кто-то не может организовать себя, чтобы сделать домашние задания. Наверное, будет накладываться определенный отпечаток.

Любовь Кузнецова: Закроем тему коронавируса таким вопросом: за что вы можете сказать вирусу спасибо?

Дмитрий Быстров: Есть поговорка – нет худа без добра. Конечно, это боль и людское горе. С другой стороны, это показало нам, как мы можем мобилизоваться, насколько можем быть дисциплинированными, ответственными не только перед собой и семьями, но и перед обществом в целом.

О бюджете

Любовь Кузнецова: Сейчас ответственный период для всех муниципалитетов, для региона, для страны – формирование бюджета на 2021 год. На что хватает, на что не хватает средств?

Дмитрий Быстров: Бюджет Псковской области и Островского района социально ориентированный. Если посмотреть расходную часть регионального или муниципального бюджета, она ежегодно увеличивается. Это говорит о том, что делается больше инфраструктурных вещей, начиная с национальных проектов.

Есть собственные доходы. Почти за 5 лет собственная часть доходов района выросла почти на 10%. Порядка 15-20 млн рублей, но это серьезные цифры. Хотелось бы больше. Такие планы перед собой ставим. Даже с учетом инфляционных процессов мы их выполняем и добиваемся. Но всегда надо стремиться к большему и лучшему.

Основная составляющая доходной части бюджета – это НДФЛ. Чем больше рабочих мест, тем больше такого налога мы получаем.

Этих рабочих мест стало больше потому, что дали «зеленый свет» инвестиционным проектам. Сейчас их порядка восьми, лично их сопровождаю. У каждого инвестора есть мой телефон, я знаю, на каком этапе находится тот или иной проект. Будет порядка 300-400 новых рабочих мест после их реализации.

Эти инвесторы будут работать «в белую». Никаких конвертов. Об этом изначально договариваемся «на берегу».

Если делать комфортные условия для бизнеса, то все постепенно развивается. В бизнесе есть свое «сарафанное радио», знают, где комфортно работать, где – нет. Мы рассчитываем на то, что желающих реализовать то или иное дело на территории района будет больше.

Любовь Кузнецова: Какие предприятия работают на территории Островского района, которые дают муниципалитету собственные доходы?

Дмитрий Быстров: Население города - 20 тысяч 500 человек. Мы проводим мониторинг порядка 10 промышленных и сельскохозяйственных предприятий, на которых заняты около 1 тысячи человек. Если взять их семьи, будет, условно, седьмая часть населения сопряжена с этими предприятиями. Это и Островский завод электрических машин, и группа компаний «Аванта», филиал Лужского абразивного завода, «Идаванг» и другие.

Безусловно, есть вещи, которые в меньшей степени зависят напрямую от руководства района. Например, туризм. Эффект от туризма очень сложно посчитать, но он мультипликативный, он однозначно есть. Это уже догма.

Любовь Кузнецова: А на что не хватает средств? Известно, что районные бюджеты зависят от регионального. Может, пора пересматривать бюджетную политику?

Дмитрий Быстров: Тут однобоко нельзя подходить. Потому что областной бюджет во многом зависит от федеральной политики.

На инфраструктурные вещи хотелось бы больше средств - на дороги, пешеходные переходы, тротуары, освещенные в соответствии со всеми требованиями. На ливневку, чтобы все было благоустроено. Мы реализуем нацпроекты, но потребности превышают то, что мы реализуем. На хозяйство не хватает.

Любовь Кузнецова: Может, пересмотреть межбюджетные отношения, и на все будет хватать?

Дмитрий Быстров: Думаю, выражу общее мнение глав муниципалитетов – нам бы хотелось больше поступлений, чтобы часть каких-то налогов оставалась на территории района для нужд местных жителей.

Любовь Кузнецова: Видимо, эта история напрямую связана и с выравниванием межбюджетных отношений, изменением межбюджетной политики между федерацией и регионами?

Дмитрий Быстров: Конечно. Но это очень сложный вопрос. Трудно давать комментарий, потому что я вижу ситуацию с одной стороны – со стороны муниципалитета. А со стороны субъекта или федерации она другая.

О развитии сельских территорий

Любовь Кузнецова: Второй год на уровне правительства, Госдумы звучит программа комплексного развития сельских территорий. Она в значительной мере подкреплена в федеральном бюджете на следующий год. Насколько эта тему интересна и будет востребована в Островском районе? И одна из последних историй – сельская ипотека, которая тоже набирает обороты.

Дмитрий Быстров: Мы уже участвовали в программе развития сельских территорий – получили средства на благоустройство в каждой волости. В двух это было благоустройство общественных территорий, в двух – делали дороги. Будем продолжать, сформирована заявка.

Любовь Кузнецова: Вы видите в этом перспективу?

Дмитрий Быстров: Конечно. К сожалению, у Минсельхоза просто закончились лимиты. Наша заявка была одобрена. Там достаточно серьезный отбор, серьезные требования.

Хорошо, что о сельских территориях задумались. Хорошо, что появилась эта программа.

Крупные центральные усадьбы надо сохранять, населенные пункты благоустраивать. В первую очередь, мы сейчас этим занимаемся. Но если говорить о вложении огромных средств, надо с инвесторами это прорабатывать. Может, они смогут что-то и на себя взять, в том числе и по сельской ипотеке. Думаю, серьезные инвесторы готовы помочь и со взносом, поскольку с кадрами на селе непросто. Чтобы зазывать людей на село, естественно, надо что-то предлагать.

Сельская ипотека появилась после программы комплексного развития сельских территорий. И это звенья одной цепи.

О туризме

Любовь Кузнецова: Реконструкция цепных мостов – большое достижение.

Дмитрий Быстров: Это чудо. Я лично не ожидал, что будет так красиво. В первую очередь, мне хотелось сделать, чтобы там было безопасно ходить, сохранить культурные ценности и сделать задел вперед. Об эстетике и красоте в меньшей степени думал. Люди из Пскова, действительно, ездят и смотрят.

У нас сложилась экономия по европейскому проекту, и мы хотим на островке вычистить территорию, восстановить подход к остаткам крепости для туристов, все это огородить, сделать дорожки, подсветку. Чтобы турист понимал, почему Остров назван Островом - что есть островок, есть два рукава Великой, что там была крепость, что эти рубежи Пскова всегда охранялись с 14 века. Безусловно, люди туда будут ехать.

Мы еще разместили на въезде в Псковскую область с федеральных трасс баннеры с приглашением в Остров.

Более того, у нас создан совет горожан - это руководители общепита, ресторанов, кафе, гостиниц, гостевых домов. И сейчас у нас есть мысли по гастротуризму.

Любовь Кузнецова: В каком направлении?

Дмитрий Быстров: Хотим найти и прорабатывать блюдо, которое в Острове было «фишкой» в 16-17 веках. Но это всего лишь капля в моря. Гораздо больше идей, как брендировать и позиционировать город.

Любовь Кузнецова: Я правильно понимаю, что туризм – это одно из стратегических направления развития Острова?

Дмитрий Быстров: Безусловно. За туризмом будущее. Нам есть, что показать.

Вопрос радиослушателя: Планируется ли возобновить работу хлебокомбината в Острове?

Дмитрий Быстров: Был прекрасный хлебокомбинат. Остров и сейчас заслуживает своего хлеба. Мы даже нашли технолога, которая делала на том хлебокомбинате островский хлеб, который отправляли в Псков и Ленинград.

Есть два направления, по которым планируем работать. Одна из компаний, которая строит гостиничный комплекс с пекарней, обещала рассмотреть эту рецептуру и вопрос организации небольших точек продажи хлеба на территории города.

И обговаривали этот вопрос с председателем Совета областного союза потребительских обществ Николаем Тесля, чтобы сделать такое производство на базе нашего райпо.

Не скажу точные даты, когда мы будем есть островский хлеб, но работа проводится. Думаю, доведем дело до конца.

О дорогах

Любовь Кузнецова: Дмитрий Михайлович, нельзя обойти тему нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Какие планы на 2021 год? И если верить информации регионального комитета по транспорту, уже чуть ли не все контракты расторгованы. Так ли это?

Дмитрий Быстров: Скажу больше – они не то что расторгованы, они фактически все выполнены. То есть мы сделали в 2020 году то, что планировали в следующем. Сделали это еще летом. Поняли, что можем сделать больше, и начали делать то, что планировали делать в 2021 году. Остался невыполненным только один участок, его мы сделаем, когда наступят благоприятные погодные условия в 2021 году.

И будем ждать, когда нас поддержат как активный муниципалитет, который быстро работает.

Любовь Кузнецова: Как у вас это получается?

Дмитрий Быстров: Есть многие унифицированные вещи. Есть техническое задание, которое сделал комитет по транспорту, и не надо изобретать велосипед. И сейчас на территории региона работают очень ответственные подрядчики.

Залог успеха в правильно составленном и своевременно размещенном техническом задании, чтобы не было к нему нареканий, коллективе, который готовит эти заявки, и заинтересованном подрядчике. Но самая главная составляющая – это средства.