Общество

Псковичи приносят игрушки для украшения елок у больниц города

Акцию «Подари праздник» проводят в Пскове и Великих Луках активисты волонтерских центров «Единой России». Жители Пскова активно принимают в ней участие, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов принес несколько коробок игрушек для украшения елочки у детской областной больницы.

«Дети каждый год с нетерпением ждут главный волшебный праздник – Новый год. К сожалению, некоторые дети в этом году будут встречать этот праздник в больнице. И очень важно подарить им новогоднее настроение и нарядить елочку на территории больницы», - отметил он.

В Пскове волонтеры партии уже украсили ель возле областного онкологического диспансера. Активисты великолукского волонтерского штаба нарядили елочку, которая растет в сквере на улице Холмской.

Отметим, в настоящее время проходит сбор елочных игрушек, мишуры, бус и других праздничных аксессуаров для новогодних красавиц, которые будут стоять около больниц. Украшения принимаются любые (сделанные своими руками или купленные в магазине) до 22 декабря в Пскове на ул. Гоголя, 9, а в Великих Луках - пр. Ленина, 37.