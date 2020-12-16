Общество

Псковские волонтеры приютят аиста, который решил перезимовать в мурманском экотехнопарке

Волонтерский центр помощи «Дом Белого Аиста», расположенный в Гдовском районе, приютит до весны «заблудившуюся» птицу, которая по неизвестной причине не долетела на юг, а осталась зимовать в экотехнопарке в Мурманской области, пишет «Вечерний Мурманск».



Источник: «Вечерний Мурманск»

По данным издания, история с аистом длилась больше двух месяцев. В конце концов неравнодушным волонтерам с помощью специальной ловушки удалось поймать птицу и теперь ей не грозит гибель от холода. Ранее аист никак не хотел принимать помощь от людей.

После основательной чистки аиста осмотрела ветеринарный врач Анастасия Тимофеева. Никаких внешних повреждений у птицы не нашлось.

«В воскресенье отвезли на рентген. Обнаружили пневмонию, воспаление желудочно-кишечного тракта и увеличенную печень, – поделилась подробностями волонтер Наталья Раевская. – Лечение уже начали».

В пятницу, 18 декабря, аиста планируют отправить на поезде в Санкт-Петербург. Там его встретят и отвезут на машине в волонтерский центр помощи «Дом Белого Аиста» в Псковской области. Аист перезимует в компании сородичей, а весной его выпустят на волю.