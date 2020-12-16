Общество

В Псковской области выявлено 375 новых случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Псковской области выявлено 375 случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших с начала пандемии превысило 18 тысяч человек. Такие данные привел в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.

Он отметил, что в Псковской области остаются активными семь очагов COVID-19, а также напомнил, что за сутки добавился еще один умерший от коронавирусной инфекции.

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«Понимаю, что все очень устали и морально, и физически. Проблемные вопросы по-прежнему остаются. Стараюсь предметно разбираться с каждым обращением», - добавил глава региона.

Отметим, что согласно представленной губернатором статистике, за весь период пандемии в регионе проведено свыше 190 тысяч исследований на COVID-19, в том числе за сутки – 1496.

Всего выздоровели 8680, за сутки - 262. Умерли 87 пациентов.