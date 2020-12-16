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Общество

Путин проведет 17 декабря ежегодную пресс-конференцию

17.12.2020 08:07|ПсковКомментариев: 6

Президент России Владимир Путин проведет в четверг, 17 декабря, ежегодную пресс-конференцию. В этом году из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений она пройдет в новом формате - по видео-конференц-связи, а также в нее будут включены элементы прямой линии, во время которой глава государства отвечает на вопросы россиян.

Об особенностях этого мероприятия ранее рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин во время пресс-конференции будет находиться в своей резиденции в Ново-Огареве и будет видеть и слышать всех, кто задает ему вопросы. Что касается элементов прямой линии, то вопросы для нее традиционно собираются через специальные сайт и приложение для мобильных устройств, в этой работе задействованы волонтеры Общероссийского народного фронта. В этом году россияне вновь могут направить президенту свои вопросы не только в текстовом виде, но и в мультимедийном формате, например, записав видеоролик. Сбор вопросов обычно продолжается до окончания мероприятия.

Хотя телеканалы и заложили в своих сетках вещания три часа на пресс-конференцию, предугадать ее продолжительность невозможно, пишет ТАСС. Не стал делать этого и Дмитрий Песков, который отметил, что пресс-конференция главы государства будет весьма продолжительным и насыщенным мероприятием.

Журналисты из федеральных и иностранных СМИ будут работать в Центре международной торговли в Москве. А у репортеров из регионов, многие из которых в предыдущие годы приезжали в столицу, в этот день появится возможность пообщаться с главой государства, не покидая свой регион или федеральный округ. Для них организаторы мероприятия создали площадки в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и во Владивостоке. Всего на пресс-конференцию аккредитовано 774 журналиста, 237 из них будут работать в ЦМТ.

Среди них - главный редактор газеты «МК в Пскове» и собственный корреспондент Псковской Ленты Новостей Виктория Голубкова.

В региональных пресс-центрах представителей СМИ начинают собирать за 2,5-3 часа до начала пресс-конференции. В столичный ЦМТ, где соберется примерно треть всех аккредитованных журналистов, просят приехать за 3,5 часа, но касается это прежде всего съемочных групп телеканалов и фотокорреспондентов. Для дальневосточных журналистов пресс-конференция станет вечерним мероприятием. Их соберут в филиале «Ростелекома» во Владивостоке к 18:00 по местному времени, чтобы в 19:00 (когда в столице будет полдень) начать общение с президентом.

Пресс-служба главы государства уже не первый год просит во время пресс-конференции не использовать плакаты размером больше формата А4 (210 ммх297 мм), поскольку это мешает работе фотографов и операторов. Телевизионным журналистам рекомендовано не использовать радиомикрофоны и другие радиосистемы, создающие технические помехи, а фотографам разрешено работать со вспышкой только в течение первых 10 минут пресс-конференции.

Прямую трансляцию мероприятия, которое начнется в полдень, будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал, НТВ и «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Сурдоперевод будет вестись в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на сайте ОТР. В ЦМТ пресс-конференцию также будут переводить на английский, французский и немецкий языки.

Теги: #Путин #пресс-конференция
Источник: Псковская Лента Новостей
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