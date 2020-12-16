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Общество

Псковские власти работают с благотворителями для обеспечения нуждающихся школьников гаджетами

17.12.2020 08:00|ПсковКомментариев: 0

Комитет по образованию Псковской области работает с благотворительными фондами, чтобы обеспечить учеников из нуждающихся семей гаджетами для организации дистанционного обучения. Об этом сообщил председатель комитета Александр Седунов, отвечая на вопрос на сайте главы региона.

«Коль в нашей области дистанционное обучение стало необходимой периодической мерой, хотелось бы задать вопрос по поводу технической оснащенности учеников для подобного обучения, - обратилась женщина. - В недавнем времени бывший губернатор, а ныне руководитель Генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал содействовать снабжению нуждающихся семей гаджетами для обучения. Как реализуется данный вопрос в нашей области?».

Александр Седунов пояснил, что комитет провел мониторинг многодетных и малообеспеченных семей, нуждающихся в планшетах и ноутбуках для дистанционного обучения. «Комитет по образованию Псковской области работает с благотворительными фондами. В случае положительного решения вопроса проинформируем дополнительно», - ответил он.

Теги: #образование #дистанционное обучение
Источник: Псковская Лента Новостей
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