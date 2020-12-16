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Общество

Два человека умерли от коронавируса в Псковской области за сутки

17.12.2020 11:21|ПсковКомментариев: 0

Еще два человека умерли от COVID-19 в Псковской области. Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области, общее число скончавшихся от коронавируса увеличилось до 89.

На данный момент проведено 190083 исследования (1496), подтвержден 18041 случай заражения коронавирусом (+375), выздоровели 8680 (262).

Статистика по районам:

  • Псков – 6929
  • Великие Луки – 3590
  • Бежаницкий район - 164
  • Великолукский район – 514
  • Гдовский район – 170
  • Дедовичский район – 164
  • Дновский район - 189
  • Красногородский район – 106
  • Куньинский район – 131
  • Локнянский район - 119
  • Невельский район – 615
  • Новоржевский район – 103
  • Новосокольнический район – 301
  • Опочецкий район – 428
  • Островский район – 929
  • Палкинский район – 195
  • Печорский район – 355
  • Плюсский район – 274
  • Порховский район – 481
  • Псковский район – 1536
  • Пустошкинский район – 98
  • Пушкиногорский район - 137
  • Пыталовский район – 112
  • Себежский район – 177
  • Стругокрасненский район – 154
  • Усвятский район – 70.
Теги: #здоровье #здравоохранение #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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