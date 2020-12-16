Два человека умерли от коронавируса в Псковской области за сутки

Еще два человека умерли от COVID-19 в Псковской области. Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области, общее число скончавшихся от коронавируса увеличилось до 89.
На данный момент проведено 190083 исследования (1496), подтвержден 18041 случай заражения коронавирусом (+375), выздоровели 8680 (262).
Статистика по районам:
- Псков – 6929
- Великие Луки – 3590
- Бежаницкий район - 164
- Великолукский район – 514
- Гдовский район – 170
- Дедовичский район – 164
- Дновский район - 189
- Красногородский район – 106
- Куньинский район – 131
- Локнянский район - 119
- Невельский район – 615
- Новоржевский район – 103
- Новосокольнический район – 301
- Опочецкий район – 428
- Островский район – 929
- Палкинский район – 195
- Печорский район – 355
- Плюсский район – 274
- Порховский район – 481
- Псковский район – 1536
- Пустошкинский район – 98
- Пушкиногорский район - 137
- Пыталовский район – 112
- Себежский район – 177
- Стругокрасненский район – 154
- Усвятский район – 70.