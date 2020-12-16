Общество

Путин: Пандемия наложила отпечаток на все стороны нашей жизни

Пандемия наложила отпечаток на все стороны нашей жизни, сказал президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах - это пандемия коронавирусной инфекции. Это характерно для всего мира. Свыше 70 млн человек столкнулись с ней, по данным ВОЗ. Эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни», - заметил глава государства.

При всем огромном количестве проблем, с которыми столкнулась страна, отметил президент, можно с уверенностью сказать, что «эти проблемы встретили достойно».

Владимир Путин рассказал, что ВВП в стране уменьшился на 3,6% «Это меньше, чем во всех ведущих странах Европы, меньшем, чем в Соединенных Штатах Америки», - указал он. А промышленное производство показало снижение на 3%. «Главным образом, за счет нефти», - пояснил глава государства.

Сельское хозяйство традиционно в хорошей зоне, продолжил президент. При этом возможно увеличение этого сектора на 2% по итогам года, добавил он.

Прибыль банков составила 1 трлн 300 млрд. «Это говорит об устойчивости финансовой системы», - указал Владимир Путин.

Также президент выразил надежду, что реальная заработная плата подрастет на 1,5%.

В своем выступлении глава государства не обошел стороной и государственный долг. По его словам, он снизился на 10 млрд рублей. «Регулярно обслуживаем все свои кредитные обязательства», - подчеркнул он.

Владимир Путин добавил, что 70% российского бюджета теперь формируется не за счет нефтегазовых доходов. «Мы начинаем слезать с нефтегазовой иглы», - заключил он.