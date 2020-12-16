Общество

Президент России: Система здравоохранения адекватно отреагировала на угрозу коронавируса

Система здравоохранения адекватно отреагировала на угрозу коронавируса. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«К таким масштабам не оказалась готова ни одна система здравоохранения в мире. Но наша система оказалась более эффективной», - подчеркнул он.

На момент начала пандемии Россия сразу «среагировала на границе и выиграла время». «Не потеряли это время зря», - отметил президент и добавил, что необходимый коечный фонд подготовили достаточно быстро.

Также он рассказал, что были построены 40 медицинских центров, из которых 30 возвели специалисты Минобороны, 10 - сами регионы. «40-й должен быть завершен в последние дни уходящего года. Это говорит о способности быстро реагировать на проблему», - подчеркнул он.

«Быстро развернули производство средств индивидуальной защиты, костюмов и так далее, - продолжил президент. - В некоторых случаях, в разы. Производство масок, которые всем надоели, увеличили в 20 раз. Такое редко, где бывает».

По его мнению, здравоохранение в этом году продемонстрировало готовность к быстрой мобилизации ресурсов. «Система здравоохранения отреагировала адекватно на угрозу», - считает президент.

Владимир Путин сообщил, что Россия находится в тройке государств-лидеров по тестированию граждан на коронавирус. Глава государства напомнил, что Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину от коронавируса.