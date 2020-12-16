Студент из Великих Лук стал призером всероссийского кубка по менеджменту «Управляй!»

Студент Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Владислав Яцук стал бронзовым призером всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие - один из проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей», он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Владислав Яцук рассказал, что после поступления предложения об участии в Кубке он изучил материалы о мероприятии и понял — это может быть интересным опытом. «И я не ошибся: мероприятие дало мне возможность познакомиться с новыми людьми, приобрести опыт работы в команде, получить новые знания по решению вопросов в рамках управления компанией. Всем будущим участникам этого проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" желаю одного — не сомневаться в себе и обязательно участвовать. Это уникальный шанс проявить себя», — отметил студент.
Путь Владислава Яцука к победе начался с удачного выступления в окружном этапе Кубка, где он соревновался за выход в финал с более чем 100 студентами из регионов СЗФО. Всего на участие в проекте подали заявки более 120 тыс. молодых людей.
Финал проходил в новом формате сразу в 5 регионах страны: основная площадка расположилась в Москве в РАНХиГС, еще 4 очные площадки были созданы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В итоговом мероприятии приняли участие 157 конкурсантов.
В рамках соревнований участники с помощью специального бизнес-симулятора пробовали себя в роли руководителей виртуальной компании, в условиях, максимально приближенных к реальным, принимали стратегические решения для ее развития.
В процедуре оценки управленческих компетенций студентов приняли участие победители и финалисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти.
Напомним, молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» проводится с целью выявить студентов и выпускников российских вузов и колледжей, обладающих управленческим потенциалом, и создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.
Проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях. Оператором Кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.