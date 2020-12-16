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Общество

Студент из Великих Лук стал призером всероссийского кубка по менеджменту «Управляй!»

17.12.2020 12:49|ПсковКомментариев: 0

Студент Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Владислав Яцук стал бронзовым призером всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие - один из проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей», он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Владислав Яцук рассказал, что после поступления предложения об участии в Кубке он изучил материалы о мероприятии и понял — это может быть интересным опытом. «И я не ошибся: мероприятие дало мне возможность познакомиться с новыми людьми, приобрести опыт работы в команде, получить новые знания по решению вопросов в рамках управления компанией. Всем будущим участникам этого проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" желаю одного — не сомневаться в себе и обязательно участвовать. Это уникальный шанс проявить себя», — отметил студент.

Путь Владислава Яцука к победе начался с удачного выступления в окружном этапе Кубка, где он соревновался за выход в финал с более чем 100 студентами из регионов СЗФО. Всего на участие в проекте подали заявки более 120 тыс. молодых людей.

Финал проходил в новом формате сразу в 5 регионах страны: основная площадка расположилась в Москве в РАНХиГС, еще 4 очные площадки были созданы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В итоговом мероприятии приняли участие 157 конкурсантов.

В рамках соревнований участники с помощью специального бизнес-симулятора пробовали себя в роли руководителей виртуальной компании, в условиях, максимально приближенных к реальным, принимали стратегические решения для ее развития.

В процедуре оценки управленческих компетенций студентов приняли участие победители и финалисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти.

Напомним, молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» проводится с целью выявить студентов и выпускников российских вузов и колледжей, обладающих управленческим потенциалом, и создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

Проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях. Оператором Кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Теги: #молодежь #соревнования #менеджмент
Источник: Псковская Лента Новостей
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