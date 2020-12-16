Общество

Владимир Путин пока не сделал прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин пока не сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«До таких как я вакцины еще не добрались. Пока вакцину не поставил, но обязательно это сделаю, как только это станет возможно», - отметил глава государства.

Также он подчеркнул, что поддерживает массовую вакцинацию. «Массовая вакцинация должна создать общенациональный популяционный иммунитет. Наша вакцина эффективная и безопасная. Не вижу никаких причин не вакцинироваться», - добавил он.