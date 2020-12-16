Путин поблагодарил Шнурова за вопрос без мата

Президент России Владимир Путин поблагодарил музыканта, генерального продюсера телеканала RTVi, сопредседателя «Партии Роста» Сергея Шнурова за вопрос без использования ненормативной лексики. Об этом с ежегодной пресс-конференции главы государства, которая проходит 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Вспомним классику советского кино: если упала батарея на ногу, нужно говорить: "редиска". Русский язык достаточно богатый, чтобы не прибегать к ненормативной лексике. За это вам большое спасибо, за сегодняшнюю форму общения», - отметил президент.
Владимир Путин в ответ на вопрос Сергея Шнурова, который он назвал провокацией, пояснил, что российские хакеры не вмешивались в американские выборы и другие внутренние дела США.