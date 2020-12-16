Общество

Путин поблагодарил Шнурова за вопрос без мата

Президент России Владимир Путин поблагодарил музыканта, генерального продюсера телеканала RTVi, сопредседателя «Партии Роста» Сергея Шнурова за вопрос без использования ненормативной лексики. Об этом с ежегодной пресс-конференции главы государства, которая проходит 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вспомним классику советского кино: если упала батарея на ногу, нужно говорить: "редиска". Русский язык достаточно богатый, чтобы не прибегать к ненормативной лексике. За это вам большое спасибо, за сегодняшнюю форму общения», - отметил президент.

Владимир Путин в ответ на вопрос Сергея Шнурова, который он назвал провокацией, пояснил, что российские хакеры не вмешивались в американские выборы и другие внутренние дела США.