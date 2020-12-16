Общество

Путин: В 2021 году все школы должны получить доступ к скоростному интернету

В 2021 году все школы должны получить доступ к скоростному интернету. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Что касается школ, проблема есть, это касается так называемого "железа", особенно в небольших населенных пунктах. В 2021 году все школы должны получить доступ к высокоскоростном интернету», - сказал он.

Владимир Путин сообщил, что система онлайн-образования будет развиваться. «Не всегда специалист высокого уровня может присутствовать во многих заведениях, а в системе онлайн может. Это стало частью нашей жизни, не нужно этого бояться, но и преувеличивать не нужно», - отметил глава государства.

«По поводу качества: наверное в чем-то есть плюс, ну и в чем-то страдает. Лучше всего, когда это смешанная система», - добавил он.