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Общество

Путин: В 2021 году все школы должны получить доступ к скоростному интернету

17.12.2020 13:58|ПсковКомментариев: 4

В 2021 году все школы должны получить доступ к скоростному интернету. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Что касается школ, проблема есть, это касается так называемого "железа", особенно в небольших населенных пунктах. В 2021 году все школы должны получить доступ к высокоскоростном интернету», - сказал он.

Владимир Путин сообщил, что система онлайн-образования будет развиваться. «Не всегда специалист высокого уровня может присутствовать во многих заведениях, а в системе онлайн может. Это стало частью нашей жизни, не нужно этого бояться, но и преувеличивать не нужно», - отметил глава государства.

«По поводу качества: наверное в чем-то есть плюс, ну и в чем-то страдает. Лучше всего, когда это смешанная система», - добавил он.

Теги: #образование #дистанционное обучение
Источник: Псковская Лента Новостей
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