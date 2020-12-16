Общество

Переживших утрату псковичей приглашают на встречу группы поддержки

Встреча группы психологической поддержки для тех, кто потерял своих близких, состоится в Пскове 19 декабря. Как рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы, встреча проводится в рамках реализации проекта «Круг поддержки», который одобрен и реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Группа дает возможность делиться своими переживаниями в безопасной поддерживающие среде с профессиональными психологами и другими участниками.

«Вынесенные наружу переживания теряют свое всевластие и делают боль чуть более переносимой, если дать ей место. Одиночество легче перенести, когда есть кто-то, с кем можно поговорить об этом. Рождается сочувствие и сопереживание, которые являются мощным поддерживающим фактором и помогают проживать трудные времена», - пояснили организаторы встречи.

К участию в группе приглашаются те, кто потерял близкого человека, чувствует боль, одиночество

Ведущие группы:

Ольга Есева, клинический психолог, экзистенциальный терапевт, руководитель проекта «Круг поддержки», 1,5 года вела группу психологической поддержки онкопациентов и их родственников.

Елена Григорьева, психолог проекта «Круг поддержки», 10 лет практики, 1,5 года вела группу психологической поддержки онкопациентов.

Группа проводится на бесплатной основе по адресу: Псков, ул. Коммунальная, 40а, помещение Всероссийского общества инвалидов.

Записаться и задать вопросы можно по телефону +7-900-999-09-31 или в сообщениях сообщества «Дорога жизни».