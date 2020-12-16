Общество

Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию. Об этом с ежегодной пресс-конференции главы государства, которая проходит 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он обратил внимание на то, что фундаментальные основы Конституции остались без изменений после внесения поправок.

«Мы должны были внести коррективы. Например, социальные гарантии, связанные с индексацией пенсии. Хочу выразить благодарность всем гражданам страны, поддержавшим поправки в основной закон», - сказал он.

Владимир Путин напомнил, что в 1993 году Конституция «сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир».