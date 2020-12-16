Общество

Пенсии россиян проиндексируют на 6,3% в 2021 году

Пенсии проиндексируют в России на 6,3% в 2021 году. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В Советском Союзе работающим пенсионерам вообще не платили, - вспомнил он. - В сегодняшних условиях индексация крайне важна. Здесь есть некоторые компоненты, я бы подумал и об отдельных категориях пенсионеров, которые нуждаются в отдельной, дополнительной поддержке». Президент пояснил, что индексация пенсий работающим россиянам будет зависеть от бюджетной обеспеченности.

«На следующий год предусмотрена индексация на 6,3%. Сделаем все, чтобы это обеспечить», - добавил Владимир Путин.