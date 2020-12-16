Общество

Иван Цецерский поздравил Оксану Федорову с днем рождения

Экс-глава Пскова Иван Цецерский поздравил знаменитую уроженку Пскова, «Мисс Вселенную» Оксану Федорову с днем рождения, который она отмечает сегодня, 17 декабря.

«Поздравляю ее с этим событием и желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в общественной деятельности и всего наилучшего!» - написал он в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, Оксана Федорова - телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург» (1999), «Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002). По образованию - юрист. Филантроп, фотомодель, актриса и певица.

Оксана Федорова родилась в Пскове 17 декабря 1977 года и жила здесь до поступления в 1997 году в Санкт-Петербургский университет МВД РФ на факультет руководителей городских и районных органов внутренних дел .

Окончила с отличием милицейско-правовой лицей Пскова и Псковскую среднюю специальную школу милиции, несколько месяцев проработала следователем в одном из районных отделов милиции Пскова.