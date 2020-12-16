Общество

Союз десантников в Великих Луках поощрили за участие в акции «Мы вместе»

Великолукский Союз десантников получил благодарственные грамоты за участие в общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

Благодарственные грамоты получили 10 активных волонтеров, которые помогают пожилым людям. «Я еще раз хочу сказать большое спасибо всем волонтерам за активную гражданскую позицию, неравнодушие к проблемам города и горожан, заботу, поддержку и душевное тепло, которое они дарят совершенно незнакомым, но нуждающимся в этом людям. Пусть ваш пример вдохновляет на добрые дела все большее количество людей», - сказал Николай Козловский.

Грамоты вручила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.