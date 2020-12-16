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Общество

Путин рассказал о главном тосте в своей семье

17.12.2020 16:59|ПсковКомментариев: 2

Президент России Владимир Путин рассказал о главном тосте в своей семье. Об этом с ежегодной пресс-конференции главы государства, которая проходит 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Что касается тоста, главное, чтобы количество принимаемого шампанского было умеренным. Мы все будем поднимать тосты за своих близких, семью, но главный тост в моей семье всегда один - за Россию!» - сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что каждый год приходится преодолевать много сложностей. «Каждый год приносит радости и достижения. Год был сложным и тяжелым. А что, у нас не было сложностей в новейшей истории? Как тяжело мы проходили 90-е... Тогда, казалось, не было света в конце тоннеля. И посмотрите сегодня», - сказал президент.

Теги: #Путин #пресс-конференция
Источник: Псковская Лента Новостей
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