Общество

Дед Мороз призвал великолучан носить маски и перчатки

Добровольцы «Единой России» раздали великолучанам памятки с призывом носить маски и беречь свое здоровье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

В связи с приближением главного зимнего праздника – Нового года, добровольцы решили информировать великолучан о профилактике коронавируса в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Сказочные персонажи раздавали посетителям торгового центра «Апельсин» памятки об использовании средств индивидуальной защиты, соблюдении дистанции, а также о других профилактических мерах. И горожане были приятно удивлены, что сам Дед Мороз призывает их беречь свое здоровье.

Волонтер, активист великолукского отделения партии Вячеслав Сизов в костюме Деда Мороза рассказал прохожим, что элементарные правила ношения масок, перчаток и мытья рук помогут уберечься от коронавируса.

«Берегите себя и не болейте! Это главные слова, которые я хочу сказать всем в уходящем 2020-м году. Ну а главное пожелание для года наступающего – чтобы коронавирус отступил, и все были здоровы и счастливы!» – пожелал активист.