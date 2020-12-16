Общество

Помещения и кабинеты отремонтировали в Псковском противотуберкулезном диспансере

В противотуберкулезном диспансере Псковской области отремонтировали помещения и кабинеты на двух этажах, пишет официальный Telegram-канал региона.

На втором этаже оборудовали помещение для детского кабинета. Там теперь будут проводить прием детей в возрасте до 16 лет. «Вместо маленького кабинета на первом этаже здесь выделили 4 просторных кабинета, один из них процедурный для вакцинации детей», - говорится в сообщении.

Также вынесли отдельные кабинеты для узких специалистов (ЭКГ, УЗИ), оборудовали помещение для стоматолога (в следующем году планируется приобрести стоматологическую установку). Кроме того, на втором этаже полностью отремонтировали коридор, зал для конференцсвязи и бронхоскопический кабинет, где поставили приточно-вытяжную вентиляцию в соответствии с требованиями СанПиН.

На третьем этаже находится отделение для больных туберкулезом-МЛУ, которое не ремонтировалось около 60 лет и находилось в аварийном состоянии. В этом году там тоже провели ремонт, привели в порядок стены, потолки, кабинеты и палаты для больных, служебные помещения.

«Ремонт сделали без привлечения дополнительных средств, за счет экономии, - рассказал главный врач противотуберкулезного диспансера Псковской области Сергей Богатин. - Большая часть средств с платных услуг, что мы накопили за 3 года. Давно хотели купить служебный автомобиль, но отказались и все пустили на ремонт третьего отделения. Спасибо комитету, что разрешили сделать передвижки и пустить деньги на ремонт. Профинансировали на 100%».