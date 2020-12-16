Общество

49 нарушений земельного законодательства выявили в Псковской области в ноябре

49 нарушений земельного законодательства выявили специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области в ноябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Большая часть нарушений связана с самовольным занятием земельного участка или части земельного участка. В целях пресечения нарушений землепользователям выдали 31 предписание об устранении выявленных фактов, возбудили 48 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 125 тысяч рублей. Количество лиц, привлеченных к административной ответственности составило 26. Землепользователи самостоятельно устранили 34 нарушения, отметили в пресс-службе.

Всего в прошлом месяце специалисты провели 77 проверок соблюдения требований действующего законодательства при пользовании земельными участками в Псковской области.