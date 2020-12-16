Общество

Елизавета Барышникова: 18 собак и кот сидели в клетках в грузовичке 7 часов

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на своей странице в Facebook рассказала об очереди домашних животных в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» (Печорский район) на российско-эстонском участке границы.

Фото: Елизавета Барышникова с собакой Тедди / Facebook

Елизавета Барышникова сообщила, что отправила собаку по кличке Тедди с официальными перевозчиками животных в Данию вместе со всеми необходимыми документами. По ее словам, «единственным проблемным местом в его долгом и страшном» путешествии стал МАПП «Шумилкино».

«18 собак и 1 кот сидели в клетках в грузовичке на нашей границе с 21:00 15 Декабря до 4:20 следующего дня, - рассказала она. - Семь часов таможенники продержали животных на границе - это ли не жестокость? Важно: проблем с документами не было».

«Для сравнения - в Швеции границу малыши прошли за 20 минут», - добавила она.