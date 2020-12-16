Общество

Власти разъяснили порядок получения обещанной Путиным выплаты на детей

За первые два часа на обещанную президентом выплату на детей на портале госуслуг подано более 100 тысяч заявлений, сообщает пресс-служба Минцифры.

Выплата рассчитана на семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года. Ее размер составляет 5 тысяч рублей на ребенка, пишет «Российская газета».

Выплата будет начислена автоматически - по реквизитам счета, указанного по ранее осуществленным выплатам семьям с детьми до трех лет и семьям с детьми от трех до 16 лет, говорится на сайте госуслуг. Еще раз заявление нужно подавать только в случае, если указанный ранее счет был закрыт, уточняет ТАСС.

Напомним, сегодня, 17 сентября в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин объявил, что семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 тысяч рублей.

В Минфине подсчитали, что выплаты предварительно потребуют 73,5 млрд рублей из резервного фонда правительства и коснутся 14,7 млн детей.