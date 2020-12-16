Общество

Капитана в Пскове оштрафовали за несвоевременную явку на службу

Псковский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащего по контракту за несвоевременную явку на службу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону.

Следствие установило, что военнослужащий должен был прибыть из войсковой части, дислоцированной в Уссурийске, в псковскую 4 июля 2019 года. Но к указанной дате он не приехал, а проживал дома в Уссурийске. В дислоцированную в Пскове войсковую часть капитан прибыл лишь 13 сентября 2019 года.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 337 УК РФ (неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца).

Псковский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.