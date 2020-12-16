Общество

Роскачество не включило новый iPhone в рейтинг лучших смартфонов

Новые модели смартфонов от американской корпорации Apple оценили специалисты Роскачества. Их рейтинг в общем списке снизился из-за отсутствия зарядного устройства в комплекте.

Смартфоны iPhone 12 и 12 Mini не попали в список лучших моделей. В десятку были включены две расширенные версии iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Качество съемки устройства в ведомстве сочли превосходным. Хороших отзывов удостоился и улучшенный OLED-экран, пишет «Экономика сегодня».

Эксперты отметили и недостатки американских смартфонов. Одни из главных - комплектация, куда в этом году не добавили зарядное устройство и наушники.

«Согласно результатам опроса Роскачества, 86% респондентов недовольны, что в новой комплектации нет наушников и зарядки. Это объяснимо – на покупку этих гаджетов не хочется тратить ни время, ни дополнительные деньги», — отметили в Роскачестве.

Во время тестирования специалисты попробовали заряжать устройства дешевым пятиваттным адаптером, чтобы оценить работу смартфона. Однако процесс зарядки занимал намного больше времени, чем при использовании оригинального 20-ваттного.