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Общество

Куда «катится» скорая помощь

18.12.2020 15:37|ПсковКомментариев: 0

«Я до последнего не хотела звонить 103. За две недели родителям два раза терапевта вызывала на дом. Он приходил, выписывал антибиотики и анаферон и уходил. Когда папе стало совсем тяжело дышать, я уже не думала ни о чем - вызвала скорую. Ждали часа два, приехал очень хороший, обходительный доктор, сразу сказал везти на КТ. Мы живем в 10 км от Пскова, до инфекционки доехали быстро, но потом часа полтора ждали своей очереди в карете скорой помощи. Томограф показал поражение легких больше 25%. Сейчас папа в больнице, лечится, идет на выздоровление».

Эта история, которую я услышала на днях от своей знакомой, наверное, отзовется в сердце многих псковичей, настолько она, к сожалению, типична сегодня. Действительно, врачи скорой помощи в настоящий момент находятся на передовой войны с пандемией. В каком режиме они работают, с какими проблемами сталкиваются и чего ждут от властей и псковичей, читайте в нашей публикации. 

Ненормальные нормы

С первых чисел декабря количество вызовов скорой помощи в Псковской области варьируется от 850 до 920 ежедневно. Это не считая порядка 2000 звонков с консультативной целью. На недавнем заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом главврач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков признался, что нагрузка на бригады достигла своего исторического максимума: по его словам, бригада скорой помощи в Пскове принимает в сутки 35 вызовов, а должна 20.

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«Старая советская норма на врачебную бригаду - 8,5 вызовов в сутки, - объясняет врач скорой помощи Артур Гайдук. - Сейчас норма – 12. На фельдшерскую, возможно, немногим больше. 20 вызовов в сутки - это умереть. А по факту бригады выполняют 24, до 30 выездов. Машины работают круглосуточно, фактически не заезжая на станцию. Скорая не может работать круглосуточно. Люди не должны работать, не вылезая из машины, - это уже неправильная организация труда».

Артур Гайдук

В результате скорая не успевает обслуживать вызовы за сутки: людям приходится ждать врачей по 6 часов, в самых сложных случаях – задержки достигают 12 часов. Артур Гайдук приводит пример: в один из дней его дежурства на конец пересменки в девять часов у скорой «висело» 112 необслуженных вызовов. Восемь машин на линии, а впереди - вся ночь и новые вызовы, которые не прекращают поступать.

При этом бригады обслуживают не только Псков. Ездят чуть ли не по всей области. Нет, допустим, в Пыталово, фельдшера, - туда мчатся, за 100 километров. И в Печоры бывают вызовы, и в Порхов, и в Карамышево… Если машина ушла туда - это надолго. Представьте: работает 9 машин на линии, две ушли в районы, три из оставшихся встали в очередь в инфекционную больницу - осталось 4. На весь город. 

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Псковский фельдшер Иван Васильев с горечью вспоминает «грамотные» действия оптимизаторов от медицины, реформировавших скорую помощь. Результатом этих реформ, по его мнению, стала «полная неспособность данной службы выполнять свою работу».

«Нагрузка на скорую - это не следствие эпидемии, это следствие безответственной, безалаберной политики по решению проблем скорой помощи, - считает он. - Скорую помощь оптимизируют, уничтожают. Никакой работы по сохранению скорой помощи и решению наболевших проблем, которые есть у коллектива, не проводится».

Такси с красным крестом

«А чего удивляться тому, что врача не дождаться? Скорая сегодня превратилась в такси», - пугают в соцсетях, делясь рассказами об очередях машин с красными крестами в инфекционную больницу. «Стоят, а могли бы в это время людей спасать», - недоумевают псковичи.

«Да, простаиваем по 3-4 часа в очереди, - констатирует факт Артур Гайдук. - Бывает и дольше. Пока не примут одного больного, другого не берут. Я предлагал на встрече с губернатором сделать бокс, разбив его на маленькие отделения, в каждый поставить кушетку. Больной может ожидать приема в небольшом отделении. А скорая будет работать в это время». Однако подобное решение требует определенных действий со стороны комитета по здравоохранению и руководства больниц – согласитесь, скорая здесь ни при чем.

В сложившихся условиях скорая «таксует», и отрабатывая направления поликлиник. «Определить процент поражения легочной ткани можно, только сделав компьютерную томографию или рентген, - объясняет Иван Васильев. - По всем СМИ руководители лечебных заведений заявили, что пациенты с температурой не должны идти в поликлинику, чтобы не заражать других и не заражаться самим. Очень многих пациентов, которые температурят, поликлиника направляет по скорой помощи в больницу». Только в больнице могут определить степень поражения легких: прищепка-пульсоксиметр показывает лишь степень насыщения крови кислородом – не более.

По словам фельдшера, медики поликлиник действительно зачастую перестраховываются, отправляя температурящих пациентов на скорую помощь, которая госпитализируют больного в инфекционную или городскую больницу, где ему делают КТ грудной клетки. Если обнаруживают воспаление с небольшим процентом, отправляют домой и назначают лечение. «Никогда прежде подобных ситуаций в Псковской области не было. Текущий год - первый, когда пневмонию у нас лечат на дому, - подчеркивает Иван Васильев. - Несколько лет назад была эпидемия свиного гриппа - лично меня били по рукам за то, что я пропустил пневмонию и не отправил пациента в больницу».

На грани

Наряду с ростом нагрузок усугубляет ситуацию на скорой помощи и отношение к медикам со стороны чиновников.

Ежедневно они рискуют собственной жизнью, выезжая на вызовы (к слову, по данным на начало декабря, на больничном из-за коронавируса и других проблем со здоровьем находились 122 сотрудника скорой). «Мы приезжаем на вызов: кашляет вся семья, а из защиты - одна маска. В защитном костюме скорая едет только в случае подтвержденного диагноза коронавирусной инфекции, - объясняет Артур Гайдук. - При этом доплаты медикам скорой помощи в Пскове платят не из расчета отработанного, а только за смены, во время которых был контакт с пациентом с подтвержденным COVID-19». 

Это не добавляет оптимизма и без того донельзя обессиленным работникам скорой. «Я почитал приказ, - замечает врач скорой помощи. - По нему, я считаю, доплату должны получать в зависимости от выработанного времени, вне зависимости от того был зарегистрированный контакт или нет, - мы в принципе с этими больными постоянно работаем».

При этом есть регионы, в которых оплата идет за смену - согласно тому же приказу. «В итоге в одном правовом поле одновременно существуют разные трактовки, - говорит Артур Гайдук. - Скорее всего, сейчас будет куча жалоб на сайт президента, и все перейдет на посменную оплату. Но люди уже нервничают: отработал месяц и получил вместо 25 тысяч - семь».

По словам Ивана Васильева, не оплачивается и труд студентов, которые помогают врачам в диспетчерской и на вызовах. По крайней мере, еще неделю назад этого сделано не было. «С таким отношением человек, который учится в медколледже, мечтает работать на скорой помощи, и выплат нет - обижается и говорит: чтоб я работал в Пскове? Я лучше уеду в Петербург и буду там работать и нормально деньги зарабатывать».

Без истерик

Еще одна проблема, которую высветил COVID, - обилие необоснованных вызовов скорой помощи.  Отвечая на вопрос губернатора Михаила Ведерникова о количестве непрофильных вызовов в сутки, Денис Сачков озвучил, что до 20% вызовов могли бы уйти на амбулаторное звено. Добавим к этому случаи, когда скорую вызывает впадающая в истерику женщина, поссорившаяся с мужем, или, например, пенсионерка, у которой бессимптомное повышение артериального давления. 

«Принципиальная разница между скорой помощью и поликлиникой такова: поликлиника лечит, скорая должна спасать, - подчеркивает Артур Гайдук. - Скорая не назначает лечение, не дает больничный. Ее дело - посмотреть по факту, если есть необходимость в экстренной помощи и госпитализации, и сделать это».

Между тем сейчас скорая берет на себя нагрузку, с которой не справляются участковые терапевты: человеку не вызвать врача на дом, он набирает 103. Как показывает опыт, туда дозвониться все же проще, чем на многочисленные «горячие линии» и дополнительные номера поликлиник. К тому же бригада приедет по определению – пусть и через 6 часов. А вот врача порой приходится ждать в течение нескольких дней, с каждым часом теряя надежду.

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В каких случаях все же следует воздержаться от вызова скорой? Если в течение дня у вас повысилась температура до 37 градусов и при этом вас ничего больше не беспокоит, - это не повод паниковать. Иное дело – ощущение, что вы задыхаетесь, плюс к этому - общая слабость, причем такая, что даже до туалета не дойти.    

Также достаточно распространенная жалоба, по которой выезжает скорая, - у человека «сердце болит». По опыту врачей, на 1000 таких вызовов реальных случаев инфарктов или стенокардии - единицы. В основном речь идет о боли в грудной клетке. При вызове скорой на повышенное артериальное давление, как показывает практика, чаще всего больной уже ранее принял таблетки и к моменту приезда бригады у него уже все в порядке. Кстати, позвонить и отменить вызов скорой, если у вас все наладилось, - не возбраняется!

Кто крайний

COVID стал не просто испытанием - он стал лакмусовой бумажкой того, что сейчас происходит с псковским (и шире – российским) здравоохранением. Конечно, осмысление всех проблем и поиск решений еще впереди, однако что-то наверняка можно сделать уже сейчас.

По мнению Ивана Васильева, главная проблема сейчас - кадровая. Если говорить о скорой помощи, то эта проблема сопрягается еще и с отсутствием контакта между руководителем и коллективом. «Я знаю о том, что у медиков есть целый ряд предложений по улучшению работы скорой помощи, - объясняет он. - Однако в отсутствие собраний и планерок они не могут донести эту информацию».

Артур Гайдук, знающий ситуацию изнутри, не вполне согласен с этой точкой зрения. «Главврач фактически - представитель работодателя. Любой работодатель заинтересован, чтобы все работали больше, а получали меньше, - замечает он. - Работодатель – это человек "сверху", не от коллектива. Любого главврача посади на линию поработать двое суток, и он в глубине души поймет, чего стоит эта работа. Это и раньше, при доковидных нагрузках, была каторга, а сейчас это галеры».

Говоря о существующих проблемах, он перечисляет возможные варианты их решения (увеличить количество бригад, привлечь кадры, переоборудовать приемный покой в больницах, вернуть территориальный принцип работы), но признает: сделать все это – нереально в данной ситуации. «Единственное, что может разгрузить скорую помощь, - это, может быть… сознательность людей», - грустно резюмирует он.

Редакция Псковской Ленты Новостей предприняла попытки получить комментарии по возможным путям решения проблем у представителей руководства Псковской станции скорой медицинской помощи, однако связаться с ними не удалось: вопрос остается открытым. 

***

По признанию врачей, на текущий момент сложно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации с COVIDом: чем больше информации об этом вирусе, тем больше возникает вопросов. К тому же пока непонятно течение повторных случаев, которые уже начинают фиксироваться.

Ясно одно: система скорой и амбулаторной помощи в Псковской области работает сейчас на пределе: еще немного – и струна (терпения, запаса прочности – чего хотите) лопнет. Однако хочется верить, что время для того, чтобы найти «волшебную пилюлю», еще есть.

Завершу словами, которые напоследок сказала знакомая – та, у которой отец сейчас получает лечение благодаря бригаде ССМП: «По правилам русского языка скорая помощь пишется с маленькой буквы. А я думаю, надо с большой! Ведь если бы не они…»

Елена Никитина

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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