Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании на европейской территории России

Жителей европейской части России ожидает похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Москве температура будет до конца недели теплая, заметно теплее нормы.

«Ночные температуры: -3, -5 градусов; дневные: 0, -2. Начиная с понедельника будет умеренное понижение температуры. Ночью от -3, -8, днем во вторник -6, -11. Днем тоже постепенное снижение: в понедельник -2, -4, во вторник понижение градуса на 2-3. Это погода близкая к норме. Это касается всего Центрального федерального округа», — приводит слова Вильфанда РИА Новости.