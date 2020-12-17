Общество

Психологи перечислили новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые

Состоятельные и ни в чем не нуждающиеся люди хотят найти под елкой не вещь, подтверждающую их статус, а всего лишь калейдоскоп из детства, конструктор LEGO или портативный PSP, рассказали опрошенные РИА Новости психологи.

«Сейчас очень непростое время для многих, Новый год тоже другой и подарки с учетом пандемии могут быть не такими, как всегда. Вот смотрите: я практикующий психолог, у меня все есть, но иногда хочется, чтобы на Новый год мне подарили – мало кто догадается – тот самый калейдоскоп из детства, такая подзорная труба с мозаикой, представляете? Уверяю, это относится не только ко мне. Это к вопросу, чтобы вы понимали, что у людей сейчас происходит», - сказала практикующий семейный психолог, действительный член Европейской ассоциации психотерапии (EAP) и Профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Обухова.

По ее словам, подарок - это возвращение в детство, способ порадовать себя и близких людей. На фоне пандемии они становятся терапевтическими.

«То есть тема подарков – как форма терапии, как бы высокопарно это ни звучало. Потому что всем хочется кусочка тепла именно тогда, когда вокруг неопределенность и происходят какие-то непонятные вещи. Подарок – это глубоко личное, и это действительно терапевтично», - отметила психолог.

В свою очередь ее коллега Ирина Ларина считает, что терапевтическим становится не содержание подарка, а его форма. Многие люди, несмотря на возраст, в душе остаются детьми, поэтому важно создать ощущение зимней сказки. «Чем старше мы становимся, тем больше нам не хватает ощущения праздника, сюрпризов, как было в детстве, когда мы бежали к елке, чтобы быстрее увидеть подарки от Деда Мороза и распаковать их», - заметила Ларина.

По ее мнению, предпочтения по новогодним подаркам могут быть очень разными, не всегда можно угадать, что именно хочет получить на Новый год близкий человек, а интересная подарочная упаковка и празднично украшенная квартира оставят в памяти родных неизгладимые впечатления.

«Ну а в качестве новогоднего подарка, я думаю, многие взрослые будут счастливы найти под елкой конструктор LEGO или портативный PSP. А почему бы и нет?» - заключила Ларина.