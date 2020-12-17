Общество

Фельдшер по приему детей начнет работу в Писковичах с 21 декабря

Фельдшер по приему и обслуживанию вызовов на дому детского населения в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Писковичи Псковского района приступит к работе с 21 декабря. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на вопрос местной жительницы на сайте губернатора, которая просила решить проблему отсутствия педиатра.

Работа Писковского фельдшерско-акушерского пункта Псковской межрайонной больницы была возобновлена с 14 декабря, отметила председатель комитета.

«В настоящее время ведется прием взрослого населения фельдшером», - добавила она.