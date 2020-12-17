Общество

«Псковэлектросвар» выплатил зарплату работникам после вмешательства прокуратуры

Выплаты заработной платы работникам предприятия «Псковэлектросвар» добилась прокуратура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что в ЗАО «Псковэлектросвар» имелась задолженность по оплате труда перед 156 работниками организации в размере 33 млн рублей.

В этой связи заместитель прокурора города Пскова неоднократно вносил в адрес руководителя организации представления об устранении нарушений закона. В отношении него возбуждались дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 6, 7 статьи 5.27 КоАП РФ, по результатам их рассмотрения руководитель не один раз привлекался к административной ответственности.

Решением Арбитражного суда Псковской области ЗАО «Псковэлектросвар» признан банкротом.

«В результате принятия мер прокурорского реагирования и постоянной работе с конкурсным управляющим предприятия долг по оплате труда в настоящее время на предприятии погашен в полном объеме», - резюмировали в надзорном ведомстве.